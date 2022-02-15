"Совместный поход на Москву". Турция решила помочь Украине

"Совместный поход на Москву". В Раде рассказали о договоренностях с Турцией
Депутат Рады Гончаренко: договорились с Турцией о противодействии России на Черном море
© AP Photo / Efrem LukatskyБоевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Боевой дрон Bayraktar турецкого производства на военном параде в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал в Telegram о переговорах в Турции по "противодействию России".
По словам политика, на выходных он провел несколько встреч с турецкими депутатами и "лидерами общественного мнения".
"Настрой у турецких политиков боевой. О совместном походе на Москву не договорились, но Байрактары будут точно, и Черное море не станет русским озером", — сообщил Гончаренко.
В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.
В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.
В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.