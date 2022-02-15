https://ria.ru/20220215/pokhod-1772815773.html

"Совместный поход на Москву". Турция решила помочь Украине

"Совместный поход на Москву". В Раде рассказали о договоренностях с Турцией - РИА Новости, 15.02.2022

"Совместный поход на Москву". Турция решила помочь Украине

Депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал в Telegram о переговорах в Турции по "противодействию России". РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T00:57

2022-02-15T00:57

2022-02-15T00:57

алексей гончаренко

россия

в мире

нато

украина

турция

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Депутат Рады Алексей Гончаренко рассказал в Telegram о переговорах в Турции по "противодействию России".По словам политика, на выходных он провел несколько встреч с турецкими депутатами и "лидерами общественного мнения".В последние месяцы США и другие страны-участницы НАТО обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину. Как сообщали СМИ, американский президент Джо Байден заявил европейским лидерам, что Россия якобы "нападет" на соседнее государство 16 февраля.В Кремле и российском МИД отвергают все обвинения, подчеркивая, что Россия не участвует во внутриукраинском конфликте и не нарушает никаких договоренностей, в отличие от Киева, который отказывается соблюдать Минские соглашения.Украинские власти сосредоточили на границе с самопровозглашенными ДНР и ЛНР около половины личного состава вооруженных сил, армия регулярно обстреливает ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники, которую передали западные страны.В поставках вооружений на миллиарды долларов участвуют США, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. Кроме того, на Украину продолжают прибывать иностранные военные инструкторы. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

https://ria.ru/20220215/zelenskiy-1772814878.html

https://ria.ru/20220214/posolstvo-1772807447.html

россия

украина

турция

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алексей гончаренко, россия, в мире, нато, украина, турция