https://ria.ru/20220215/poiski-1772869840.html

Мать пропавшей в Германии женщины попросила российские власти о помощи

Мать пропавшей в Германии женщины попросила российские власти о помощи - РИА Новости, 15.02.2022

Мать пропавшей в Германии женщины попросила российские власти о помощи

Мать Екатерины Болговой (Бауманн) из Санкт-Петербурга, живущей с мужем в Германии и исчезнувшей из дома, просит российские власти оказать содействие в ее... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:55

2022-02-15T11:55

2022-02-15T11:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Мать Екатерины Болговой (Бауманн) из Санкт-Петербурга, живущей с мужем в Германии и исчезнувшей из дома, просит российские власти оказать содействие в ее поисках.Болгова сейчас носит фамилию мужа Бауманн, живет с ним в Германии с 2010 года, сохранив российское гражданство. Как указала мать женщины Светлана в своем обращении в МИД РФ, опубликованном в ее Instagram-аккаунте, со слов супруга, Екатерина, предположительно, 4 февраля "без повода пропала ночью из… дома" в городе Бремерхавен и с тех пор не выходила на связь. По оценке матери, Екатерина не могла оставить дочь 5,5 лет на фоне бракоразводного процесса с супругом, с насилием со стороны которого якобы сталкивалась."Очень прошу помочь и принять все возможные меры для оказания содействия по организации поиска моей дочери", - говорится в заявлении.Как рассказала РИА Новости мать пропавшей, заявление в МИД РФ было подано 9 февраля.По ее словам, в полицию Бремерхавена в настоящее время поданы два заявления о пропаже россиянки - от нее и от супруга дочери. При этом некоторые местные жители готовы заняться поисками Екатерины в качестве добровольцев, однако не могут этого сделать без разрешения правоохранителей."Мы просим (у российских властей – ред.) помощи, потому что боимся, что с той стороны (со стороны супруга – ред.)… делается все, чтобы ее не искали", - заключила мать пропавшей женщины.

https://ria.ru/20220128/meksika-1769892199.html

https://ria.ru/20220128/meksika-1769895930.html

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в мире, россия, германия