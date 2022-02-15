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Мать пропавшей в Германии женщины попросила российские власти о помощи
Мать пропавшей в Германии женщины попросила российские власти о помощи - РИА Новости, 15.02.2022
Мать пропавшей в Германии женщины попросила российские власти о помощи
Мать Екатерины Болговой (Бауманн) из Санкт-Петербурга, живущей с мужем в Германии и исчезнувшей из дома, просит российские власти оказать содействие в ее... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:55
2022-02-15T11:55
2022-02-15T11:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Мать Екатерины Болговой (Бауманн) из Санкт-Петербурга, живущей с мужем в Германии и исчезнувшей из дома, просит российские власти оказать содействие в ее поисках.Болгова сейчас носит фамилию мужа Бауманн, живет с ним в Германии с 2010 года, сохранив российское гражданство. Как указала мать женщины Светлана в своем обращении в МИД РФ, опубликованном в ее Instagram-аккаунте, со слов супруга, Екатерина, предположительно, 4 февраля "без повода пропала ночью из… дома" в городе Бремерхавен и с тех пор не выходила на связь. По оценке матери, Екатерина не могла оставить дочь 5,5 лет на фоне бракоразводного процесса с супругом, с насилием со стороны которого якобы сталкивалась."Очень прошу помочь и принять все возможные меры для оказания содействия по организации поиска моей дочери", - говорится в заявлении.Как рассказала РИА Новости мать пропавшей, заявление в МИД РФ было подано 9 февраля.По ее словам, в полицию Бремерхавена в настоящее время поданы два заявления о пропаже россиянки - от нее и от супруга дочери. При этом некоторые местные жители готовы заняться поисками Екатерины в качестве добровольцев, однако не могут этого сделать без разрешения правоохранителей."Мы просим (у российских властей – ред.) помощи, потому что боимся, что с той стороны (со стороны супруга – ред.)… делается все, чтобы ее не искали", - заключила мать пропавшей женщины.
https://ria.ru/20220128/meksika-1769892199.html
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в мире, россия, германия
Мать пропавшей в Германии женщины попросила российские власти о помощи
Мать пропавшей в Германии петербурженки попросила российские власти помочь в ее поисках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 фев – РИА Новости. Мать Екатерины Болговой (Бауманн) из Санкт-Петербурга, живущей с мужем в Германии и исчезнувшей из дома, просит российские власти оказать содействие в ее поисках.
Болгова сейчас носит фамилию мужа Бауманн, живет с ним в Германии
с 2010 года, сохранив российское гражданство. Как указала мать женщины Светлана в своем обращении в МИД РФ
, опубликованном в ее Instagram-аккаунте, со слов супруга, Екатерина, предположительно, 4 февраля "без повода пропала ночью из… дома" в городе Бремерхавен и с тех пор не выходила на связь. По оценке матери, Екатерина не могла оставить дочь 5,5 лет на фоне бракоразводного процесса с супругом, с насилием со стороны которого якобы сталкивалась.
"Очень прошу помочь и принять все возможные меры для оказания содействия по организации поиска моей дочери", - говорится в заявлении.
Как рассказала РИА Новости мать пропавшей, заявление в МИД РФ было подано 9 февраля.
"Официального ответа непосредственно из МИДа пока нет, есть только ответ… от генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге. (В нем говорится), что "мы незамедлительно связались с соответствующими органами в Германии, они проинформированы и предпримут необходимые действия", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, в полицию Бремерхавена в настоящее время поданы два заявления о пропаже россиянки - от нее и от супруга дочери. При этом некоторые местные жители готовы заняться поисками Екатерины в качестве добровольцев, однако не могут этого сделать без разрешения правоохранителей.
"Мы просим (у российских властей – ред.) помощи, потому что боимся, что с той стороны (со стороны супруга – ред.)… делается все, чтобы ее не искали", - заключила мать пропавшей женщины.