https://ria.ru/20220215/peregovory-1773012897.html

Полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах

Полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах - РИА Новости, 15.02.2022

Полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах

Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего обвинил Киев в деструктивной и непоследовательной позиции на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T22:21

2022-02-15T22:21

2022-02-15T22:21

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ситуация в днр и лнр

украина

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ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего обвинил Киев в деструктивной и непоследовательной позиции на минских переговорах по Донбассу.Дейнего подчеркнул, что говорить о каких-либо подвижках в переговорном процессе не только не приходится, но и "можно отметить его значительную деградацию"."За последний год Киев не сделал ни одного шага в сторону выполнения минских соглашений, при этом дезавуировав даже те немногочисленные договоренности, которые были достигнуты ранее", — подчеркнул Дейнего.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20220215/letchiki-1772979017.html

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