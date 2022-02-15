Полпред ЛНР обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах
Полпред ЛНР Дейнего обвинил Киев в деструктивной позиции на минских переговорах
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего обвинил Киев в деструктивной и непоследовательной позиции на минских переговорах по Донбассу.
"Пятнадцатого февраля 2015 года вступил в силу основополагающий документ мирного урегулирования конфликта на Донбассе - комплекс мер по выполнению минских соглашений. Деструктивная и непоследовательная позиция Киева — основная причина, по которой всеобъемлющее мирное урегулирование конфликта, предполагаемое документом при добросовестном его исполнении, за семь лет так и не состоялось", — говорится в заявлении полпреда ЛНР, предоставленном журналистам.
Дейнего подчеркнул, что говорить о каких-либо подвижках в переговорном процессе не только не приходится, но и "можно отметить его значительную деградацию".
"За последний год Киев не сделал ни одного шага в сторону выполнения минских соглашений, при этом дезавуировав даже те немногочисленные договоренности, которые были достигнуты ранее", — подчеркнул Дейнего.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.