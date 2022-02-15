https://ria.ru/20220215/peregovory-1772949013.html

Путин и Шольц провели переговоры

Путин и Шольц провели переговоры - РИА Новости, 15.02.2022

Путин и Шольц провели переговоры

Лидеры России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле, беседа продолжалась более трех часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:55

2022-02-15T16:55

2022-02-15T18:11

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидеры России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле, беседа продолжалась более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.Российский руководитель отметил, что беседа прошла в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы. По его словам, канцлер настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Москвой."Господин Шольц впервые посещает Россию в качестве главы германского правительства, но в период руководства Гамбургом в качестве первого бургомистра города он, в частности, во многом способствовал развитию побратимских, партнерских связей с Санкт-Петербургом, и, кстати, этим связям в нынешнем году исполняется уже 65 лет", — добавил президент.Путин уделил отдельное внимание теме прокачки топлива в Европу.Кроме того, президент в очередной раз напомнил, что в вопросе запуска "Северного потока — 2" не должно быть политической окраски. Он отметил, что это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, который призван укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач.Российский президент также указал, что страна продолжит транзит газа через Украину после 2024 года, если будет спрос и рентабельность.Во время встречи лидеры затрагивали вопрос предложений России по гарантиям безопасности. Путин подчеркнул, что Москва не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности. В то же время он добавил, что в ответе Вашингтона и Брюсселя есть моменты, которые страна готова обсуждать, они в первую очередь касаются РСМД и военной транспарентности.Путин в очередной раз отметил, что расширение Североатлантического альянса на восток продолжается, несмотря на заверения западных партнеров. По его словам, отсрочка вступления Украины в блок ничего не поменяет и Москва хотела бы решить этот вопрос сейчас.Говоря о ситуации на Украине, российский лидер назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Он связал обращение Госдумы с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР с тем, что депутаты тонко чувствуют настроения избирателей, которым жалко жителей республик. В то же время президент отметил, что у Минских соглашений еще есть потенциал, и призвал Германию и Францию повлиять на Киев, чтобы он стал исполнять взятые на себя обязательства."Мы затронули ряд других актуальных международных актуальных проблем, в их числе упомяну ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Мы на уровне министерств иностранных дел постоянно находимся в контакте по этому вопросу, и <...> здесь наши позиции достаточно близки", — добавил Путин.Немецкий лидер прибыл в Москву во вторник, 15 января. Встреча с российским президентом проходит на дистанции, за длинным столом, так как Шольц отказался от проведения российского ПЦР-теста. Вместо этого исследование на коронавирус провел врач из немецкого посольства.

https://ria.ru/20220215/lavrov-1772904604.html

https://ria.ru/20220215/politika-1772930645.html

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в мире, украина, россия, германия, владимир путин, олаф шольц