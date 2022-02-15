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Путин и Шольц провели переговоры
Путин и Шольц провели переговоры - РИА Новости, 15.02.2022
Путин и Шольц провели переговоры
Лидеры России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле, беседа продолжалась более трех часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:55
2022-02-15T18:11
в мире
украина
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидеры России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле, беседа продолжалась более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.Российский руководитель отметил, что беседа прошла в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы. По его словам, канцлер настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Москвой."Господин Шольц впервые посещает Россию в качестве главы германского правительства, но в период руководства Гамбургом в качестве первого бургомистра города он, в частности, во многом способствовал развитию побратимских, партнерских связей с Санкт-Петербургом, и, кстати, этим связям в нынешнем году исполняется уже 65 лет", — добавил президент.Путин уделил отдельное внимание теме прокачки топлива в Европу.Кроме того, президент в очередной раз напомнил, что в вопросе запуска "Северного потока — 2" не должно быть политической окраски. Он отметил, что это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, который призван укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач.Российский президент также указал, что страна продолжит транзит газа через Украину после 2024 года, если будет спрос и рентабельность.Во время встречи лидеры затрагивали вопрос предложений России по гарантиям безопасности. Путин подчеркнул, что Москва не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности. В то же время он добавил, что в ответе Вашингтона и Брюсселя есть моменты, которые страна готова обсуждать, они в первую очередь касаются РСМД и военной транспарентности.Путин в очередной раз отметил, что расширение Североатлантического альянса на восток продолжается, несмотря на заверения западных партнеров. По его словам, отсрочка вступления Украины в блок ничего не поменяет и Москва хотела бы решить этот вопрос сейчас.Говоря о ситуации на Украине, российский лидер назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Он связал обращение Госдумы с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР с тем, что депутаты тонко чувствуют настроения избирателей, которым жалко жителей республик. В то же время президент отметил, что у Минских соглашений еще есть потенциал, и призвал Германию и Францию повлиять на Киев, чтобы он стал исполнять взятые на себя обязательства."Мы затронули ряд других актуальных международных актуальных проблем, в их числе упомяну ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Мы на уровне министерств иностранных дел постоянно находимся в контакте по этому вопросу, и &lt;...&gt; здесь наши позиции достаточно близки", — добавил Путин.Немецкий лидер прибыл в Москву во вторник, 15 января. Встреча с российским президентом проходит на дистанции, за длинным столом, так как Шольц отказался от проведения российского ПЦР-теста. Вместо этого исследование на коронавирус провел врач из немецкого посольства.
https://ria.ru/20220215/lavrov-1772904604.html
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в мире, украина, россия, германия, владимир путин, олаф шольц
16:55 15.02.2022 (обновлено: 18:11 15.02.2022)
 
Путин и Шольц провели переговоры

Президент России Путин и канцлер Германии Шольц беседовали более трех часов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лидеры России и Германии Владимир Путин и Олаф Шольц завершили переговоры в Кремле, беседа продолжалась более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Российский руководитель отметил, что беседа прошла в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы. По его словам, канцлер настроен на прагматичное двустороннее сотрудничество с Москвой.
"Господин Шольц впервые посещает Россию в качестве главы германского правительства, но в период руководства Гамбургом в качестве первого бургомистра города он, в частности, во многом способствовал развитию побратимских, партнерских связей с Санкт-Петербургом, и, кстати, этим связям в нынешнем году исполняется уже 65 лет", — добавил президент.
Путин уделил отдельное внимание теме прокачки топлива в Европу.
"В 2021 году в Германию поставлено российского газа 50,7 миллиарда кубических метров. Отмечу, что даже в период высоких биржевых котировок на газ и дефицита его предложений в Европе мы продолжали обеспечивать поставки топлива германским потребителям на основе цен, устанавливаемых долгосрочными контрактами", — сказал российский лидер.
Кроме того, президент в очередной раз напомнил, что в вопросе запуска "Северного потока — 2" не должно быть политической окраски. Он отметил, что это один из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов, который призван укрепить энергетическую безопасность на континенте, способствовать решению общеевропейских экономических и экологических задач.
Российский президент также указал, что страна продолжит транзит газа через Украину после 2024 года, если будет спрос и рентабельность.
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Во время встречи лидеры затрагивали вопрос предложений России по гарантиям безопасности. Путин подчеркнул, что Москва не может закрывать глаза на то, как вольно США и НАТО трактуют принципы неделимости безопасности. В то же время он добавил, что в ответе Вашингтона и Брюсселя есть моменты, которые страна готова обсуждать, они в первую очередь касаются РСМД и военной транспарентности.
Путин в очередной раз отметил, что расширение Североатлантического альянса на восток продолжается, несмотря на заверения западных партнеров. По его словам, отсрочка вступления Украины в блок ничего не поменяет и Москва хотела бы решить этот вопрос сейчас.
Говоря о ситуации на Украине, российский лидер назвал происходящее в Донбассе геноцидом. Он связал обращение Госдумы с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР с тем, что депутаты тонко чувствуют настроения избирателей, которым жалко жителей республик.
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Минские соглашения
Инфографика
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В то же время президент отметил, что у Минских соглашений еще есть потенциал, и призвал Германию и Францию повлиять на Киев, чтобы он стал исполнять взятые на себя обязательства.
"Мы затронули ряд других актуальных международных актуальных проблем, в их числе упомяну ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Мы на уровне министерств иностранных дел постоянно находимся в контакте по этому вопросу, и <...> здесь наши позиции достаточно близки", — добавил Путин.
Немецкий лидер прибыл в Москву во вторник, 15 января. Встреча с российским президентом проходит на дистанции, за длинным столом, так как Шольц отказался от проведения российского ПЦР-теста. Вместо этого исследование на коронавирус провел врач из немецкого посольства.
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