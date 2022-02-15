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Переговоры Путина и Шольца в Москве. Прямая трансляция
Переговоры Путина и Шольца в Москве. Прямая трансляция - РИА Новости, 15.02.2022
Переговоры Путина и Шольца в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проводят переговоры в Москве. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:52
2022-02-15T13:52
2022-02-15T13:52
олаф шольц
владимир путин
москва
россия
германия
в мире
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Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проводят переговоры в Москве.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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LIVE: Встреча Путина и Шольца в Москве
LIVE: Встреча Путина и Шольца в Москве
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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олаф шольц, владимир путин, москва, россия, германия, в мире, видео
Переговоры Путина и Шольца в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проводят переговоры в Москве.
2022-02-15T13:52
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PT4M25S
Переговоры Путина и Шольца в Москве. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц проводят переговоры в Москве.