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В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 15.02.2022
В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:41
2022-02-15T08:41
2022-02-15T08:47
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
нато
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мария захарова
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наш ответ уже практически готов. Потому что мы сейчас отвечаем на вопрос, а будет ли ответ, а когда он будет. Вчера оба ведомства - внешнеполитическое и оборонное - доложили президенту, что (подготовка ответа) находится на завершающем этапе", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live".
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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, нато, россия, мария захарова
08:41 15.02.2022 (обновлено: 08:47 15.02.2022)
В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности
Представитель МИД Захарова: ответ России США и НАТО по гарантиям безопасности почти готов