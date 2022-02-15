https://ria.ru/20220215/otvet-1772832309.html

В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности

В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности - РИА Новости, 15.02.2022

В МИД рассказали об ответе США и НАТО по гарантиям безопасности

Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:41

2022-02-15T08:41

2022-02-15T08:47

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

нато

россия

мария захарова

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Наш ответ уже практически готов. Потому что мы сейчас отвечаем на вопрос, а будет ли ответ, а когда он будет. Вчера оба ведомства - внешнеполитическое и оборонное - доложили президенту, что (подготовка ответа) находится на завершающем этапе", - заявила Захарова в эфире "Соловьев Live".

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сша

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политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, нато, россия, мария захарова