https://ria.ru/20220215/otravlenie-1772929491.html

Десять человек отравились при ремонте судна в Невельске

Десять человек отравились при ремонте судна в Невельске - РИА Новости, 15.02.2022

Десять человек отравились при ремонте судна в Невельске

Десять человек отравились неизвестным веществом при обслуживании двигателя на турецком сухогрузе в порту Невельска Сахалинской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:42

2022-02-15T15:42

2022-02-15T15:47

невельск

происшествия

россия

сахалинская область

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Десять человек отравились неизвестным веществом при обслуживании двигателя на турецком сухогрузе в порту Невельска Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В ходе ремонта двигателя на турецком сухогрузе неизвестным веществом отравились 10 сотрудников порта", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пострадавшие - граждане России. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20220123/otravlenie-1769101067.html

невельск

россия

сахалинская область

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невельск, происшествия, россия, сахалинская область