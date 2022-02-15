https://ria.ru/20220215/otravlenie-1772929491.html
Десять человек отравились при ремонте судна в Невельске
Десять человек отравились при ремонте судна в Невельске - РИА Новости, 15.02.2022
Десять человек отравились при ремонте судна в Невельске
Десять человек отравились неизвестным веществом при обслуживании двигателя на турецком сухогрузе в порту Невельска Сахалинской области, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:42
2022-02-15T15:42
2022-02-15T15:47
невельск
происшествия
россия
сахалинская область
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Десять человек отравились неизвестным веществом при обслуживании двигателя на турецком сухогрузе в порту Невельска Сахалинской области, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В ходе ремонта двигателя на турецком сухогрузе неизвестным веществом отравились 10 сотрудников порта", - сказал собеседник агентства.По его словам, все пострадавшие - граждане России. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20220123/otravlenie-1769101067.html
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невельск, происшествия, россия, сахалинская область
15:42 15.02.2022 (обновлено: 15:47 15.02.2022)
Десять человек отравились при ремонте судна в Невельске
Десять человек отравились неизвестным веществом при ремонте турецкого судна в Невельске