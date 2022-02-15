https://ria.ru/20220215/omikron-1772924961.html

"Омикрон" провоцирует еще одно заболевание

Врач Токарев назвал сопутствующее "омикрону" заболевание - РИА Новости, 15.02.2022

"Омикрон" провоцирует еще одно заболевание

Частым сопутствующим заболеванием при COVID-19, вызванном "омикрон"-штаммом, стал цистит — воспаление мочевого пузыря. Об этом порталу Ura.ru сообщил главный... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:27

2022-02-15T15:27

2022-02-15T15:28

распространение коронавируса

общество

анна попова

ботсвана

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Частым сопутствующим заболеванием при COVID-19, вызванном "омикрон"-штаммом, стал цистит — воспаление мочевого пузыря. Об этом порталу Ura.ru сообщил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.По словам врача, на это воспаление начинает жаловаться все больше людей."Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм", — объяснил Токарев.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней. Сейчас "омикрон" обнаружен в 148 странах мира.

https://ria.ru/20220215/omikron-1772855754.html

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общество, анна попова, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19