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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220215/omikron-1772924961.html
"Омикрон" провоцирует еще одно заболевание
Врач Токарев назвал сопутствующее "омикрону" заболевание - РИА Новости, 15.02.2022
"Омикрон" провоцирует еще одно заболевание
Частым сопутствующим заболеванием при COVID-19, вызванном "омикрон"-штаммом, стал цистит — воспаление мочевого пузыря. Об этом порталу Ura.ru сообщил главный... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:27
2022-02-15T15:28
распространение коронавируса
общество
анна попова
ботсвана
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Частым сопутствующим заболеванием при COVID-19, вызванном "омикрон"-штаммом, стал цистит — воспаление мочевого пузыря. Об этом порталу Ura.ru сообщил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.По словам врача, на это воспаление начинает жаловаться все больше людей."Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм", — объяснил Токарев.Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней. Сейчас "омикрон" обнаружен в 148 странах мира.
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общество, анна попова, ботсвана, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
15:27 15.02.2022 (обновлено: 15:28 15.02.2022)
 
Врач Токарев назвал сопутствующее "омикрону" заболевание

Ura.ru: врач Токарев назвал часто сопутствующим "омикрону" заболеванием цистит

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки с биологическим материалом в клинической лаборатории Красноармейской ЦРБ Краснодарского края
Пробирки с биологическим материалом в клинической лаборатории Красноармейской ЦРБ Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пробирки с биологическим материалом в клинической лаборатории Красноармейской ЦРБ Краснодарского края
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Частым сопутствующим заболеванием при COVID-19, вызванном "омикрон"-штаммом, стал цистит — воспаление мочевого пузыря. Об этом порталу Ura.ru сообщил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
По словам врача, на это воспаление начинает жаловаться все больше людей.
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Вчера, 11:02Распространение коронавируса
Во всех регионах России зафиксировали случаи заражения "омикроном"
"Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм", — объяснил Токарев.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней. Сейчас "омикрон" обнаружен в 148 странах мира.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября 2021, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоАнна ПоповаБотсванаЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19
 
 
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