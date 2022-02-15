"Омикрон" провоцирует еще одно заболевание

15:27 15.02.2022 (обновлено: 15:28 15.02.2022)
Врач Токарев назвал сопутствующее "омикрону" заболевание
Ura.ru: врач Токарев назвал часто сопутствующим "омикрону" заболеванием цистит
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПробирки с биологическим материалом в клинической лаборатории Красноармейской ЦРБ Краснодарского края
Пробирки с биологическим материалом в клинической лаборатории Красноармейской ЦРБ Краснодарского края
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Частым сопутствующим заболеванием при COVID-19, вызванном "омикрон"-штаммом, стал цистит — воспаление мочевого пузыря. Об этом порталу Ura.ru сообщил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.
По словам врача, на это воспаление начинает жаловаться все больше людей.
"Мы можем предполагать, что связано это с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника. Как мы уже знаем, при COVID-19 нередко возникают нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: коронавирус способен длительно персистировать в кишечнике, что клинически проявляется болью в животе и расстройствами стула. Также развитие подобных осложнений возможно и на фоне ослабления иммунитета вследствие вирусной атаки на организм", — объяснил Токарев.
Омикрон-штамм, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре прошлого года. Этот вариант коронавируса отличается тремя десятками мутаций, которые обеспечивают его высокую заразность и устойчивость к иммунитету — то есть им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, что заразность "омикрона" от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими штаммами, а инкубационный период сократился до двух-пяти дней. Сейчас "омикрон" обнаружен в 148 странах мира.