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Во всех регионах России зафиксировали случаи заражения "омикроном"
Во всех регионах России зафиксировали случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 15.02.2022
Во всех регионах России зафиксировали случаи заражения "омикроном"
Распространение штамма коронавируса "омикрон" зафиксировано во всех 85 субъектах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:02
2022-02-15T11:02
2022-02-15T11:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" зафиксировано во всех 85 субъектах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 85 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
Во всех регионах России зафиксировали случаи заражения "омикроном"
Во всех 85 регионах России зафиксировали случаи заражения омикрон-штаммом