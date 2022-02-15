https://ria.ru/20220215/omikron-1772855754.html

Во всех регионах России зафиксировали случаи заражения "омикроном"

Во всех регионах России зафиксировали случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 15.02.2022

Во всех регионах России зафиксировали случаи заражения "омикроном"

Распространение штамма коронавируса "омикрон" зафиксировано во всех 85 субъектах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:02

2022-02-15T11:02

2022-02-15T11:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Распространение штамма коронавируса "омикрон" зафиксировано во всех 85 субъектах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 85 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса