https://ria.ru/20220215/olimpiada-1772917749.html

МОК: доля женщин-спортсменок на зимней Олимпиаде в Пекине достигла 45,4%

МОК: доля женщин-спортсменок на зимней Олимпиаде в Пекине достигла 45,4% - РИА Новости, 15.02.2022

МОК: доля женщин-спортсменок на зимней Олимпиаде в Пекине достигла 45,4%

На проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх зафиксирована самая высокая за всю историю доля женщин-спортсменок, а также самое большое количество... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:56

2022-02-15T14:56

2022-02-15T14:56

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МОСКВА, 15 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". На проходящих в Пекине зимних Олимпийских играх зафиксирована самая высокая за всю историю доля женщин-спортсменок, а также самое большое количество соревнований с их участием.Такие данные 14 февраля представили Международный олимпийский комитет (МОК) и Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине на регулярном брифинге для журналистов.Как отметил официальный представитель МОК Марк Адамс, процентная доля женщин-спортсменок на нынешних Олимпийских играх достигла 45,4%, доля их участия во всех 109 соревновательных видах составляет 53%. “Поощрение большего числа женщин к участию в Олимпиаде является важной стратегией МОК”, - сказал М. Адамс.Официальный представитель Оргкомитета зимней Олимпиады в Пекине Янь Цзяжун, в свою очередь, указала, что при добавлении новых соревнований в олимпийскую программу был полностью учтен принцип равного участия женщин. В частности, в число 7 новых соревновательных видов вошли два женских одиночных соревнования, четыре смешанные эстафеты и только одни мужские одиночные соревнования, что в полной мере отражает идею о достижении гендерного равенства в олимпийском движении, выдвинутую в рамках Олимпийской повестки дня 2020.

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международный олимпийский комитет (мок), пекин, олимпийские игры, спорт