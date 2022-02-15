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Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб из-за снайперского огня ВСУ
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб из-за снайперского огня ВСУ - РИА Новости, 15.02.2022
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб из-за снайперского огня ВСУ
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб в Донбассе после обстрела со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве Луганской народной... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:44
2022-02-15T15:44
2022-02-15T19:31
в мире
ситуация в днр и лнр
донбасс
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ЛУГАНСК, 15 фев — РИА Новости. Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб в Донбассе после обстрела со стороны украинских силовиков, заявили журналистам в представительстве Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее там сообщали РИА Новости, что Киев не открывал огонь по их территории с 28 января."В 15:00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины с направления населенного пункта Орехово (под контролем Киева. — Прим. ред.) открыли снайперский огонь в направлении населенного пункта Голубовское (под контролем ЛНР. — Прим. ред.), в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР", — сказал представитель ЛНР в СЦКК.В МИД России отмечали, что Киев направил в Донбасс более половины всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, ситуация в днр и лнр, донбасс, украина, сцкк, луганская народная республика
15:44 15.02.2022 (обновлено: 19:31 15.02.2022)
Сотрудник Народной милиции ЛНР погиб из-за снайперского огня ВСУ
ЛНР сообщила об убийстве сотрудника Народной милиции украинским снайпером в Донбассе