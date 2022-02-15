https://ria.ru/20220215/obvinenie-1772820473.html

Глава МИД Афганистана обвинил США в невыполнении договоренностей

Глава МИД Афганистана обвинил США в невыполнении договоренностей - РИА Новости, 15.02.2022

Глава МИД Афганистана обвинил США в невыполнении договоренностей

США не выполнили ряд договоренностей, достигнутых с движением "Талибан"* в Дохе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД во временном правительстве Афганистана... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T03:34

2022-02-15T03:34

2022-02-15T03:53

в мире

афганистан

сша

амир хан мутаки

кабул

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КАБУЛ, 15 фев — РИА Новости. США не выполнили ряд договоренностей, достигнутых с движением "Талибан"* в Дохе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД во временном правительстве Афганистана Амир Хан Мутаки."США не выполнили некоторые обещания. К примеру, в договоренностях указано, что заключенные исламского эмирата в течение нескольких дней будут освобождены. К сожалению, этого не произошло, пока мы их не освободили сами, после того как Кабул и другие провинции перешли под наш контроль", — сказал Мутаки.Он отметил, что американская администрация вопреки обещаниям не исключила из черных списков официальных представителей новой власти."Было обещано, что США будут помогать в восстановлении Афганистана и призовут другие страны последовать их примеру. Вместо этого они ввели санкции", — добавил министр.Мутаки отметил, что несмотря на это власти Афганистана будут придерживаться своих обещаний и не допустят использования территории своей страны против США."Мы пообещали им, что будем поддерживать с ними экономические и дипломатические отношения. Мы придерживаемся своих обещаний и выполнили все, что требовалось от нас", — добавил он.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ria.ru/20220214/afganistan-1772774430.html

https://ria.ru/20220211/ogovorka-1772186472.html

афганистан

сша

кабул

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в мире, афганистан, сша, амир хан мутаки, кабул