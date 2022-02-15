https://ria.ru/20220215/obse-1772983761.html

Захарова ответила на запрос Украины о встрече в ОБСЕ

Захарова ответила на запрос Украины о встрече в ОБСЕ - РИА Новости, 15.02.2022

Захарова ответила на запрос Украины о встрече в ОБСЕ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрос Украиной встречи в рамках Венского документа ОБСЕ, заявила, что Западу стоит обратить... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T18:59

2022-02-15T18:59

2022-02-15T19:04

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрос Украиной встречи в рамках Венского документа ОБСЕ, заявила, что Западу стоит обратить внимание, что Киев сам его неоднократно нарушил."Одновременно мы вновь обратили внимание на многочисленные нарушения ВД-2011 самой Украиной, о чём уже неоднократно заявляли на ФСОБ", - заявила Захарова.Дипломат также отметила, что "украинский запрос – не что иное, как попытка отвлечь внимание от указанной действительно "необычной" военной деятельности самой Украины".Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220215/obse-1772927061.html

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия, украина, в мире, обсе