18:59 15.02.2022 (обновлено: 19:04 15.02.2022)
Захарова ответила на запрос Украины о встрече в ОБСЕ
Захарова о запросе Киева встречи в ОБСЕ: Украина сама нарушала Венский документ
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя запрос Украиной встречи в рамках Венского документа ОБСЕ, заявила, что Западу стоит обратить внимание, что Киев сам его неоднократно нарушил.
"Одновременно мы вновь обратили внимание на многочисленные нарушения ВД-2011 самой Украиной, о чём уже неоднократно заявляли на ФСОБ", - заявила Захарова.
Дипломат также отметила, что "украинский запрос – не что иное, как попытка отвлечь внимание от указанной действительно "необычной" военной деятельности самой Украины".
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.