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Россия возражает против принятия решений на заседании ОБСЕ, заявил Гаврилов
Россия возражает против принятия решений на заседании ОБСЕ, заявил Гаврилов - РИА Новости, 15.02.2022
Россия возражает против принятия решений на заседании ОБСЕ, заявил Гаврилов
Россия возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании ОБСЕ по запросу Украины, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:33
2022-02-15T15:34
константин гаврилов
в мире
россия
украина
польша
обсе
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании ОБСЕ по запросу Украины, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17.00 мск вторника, сообщили ранее РИА Новости в миссии председательствующей в организации Польши."Россия возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности", - сказал Гаврилов.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ria.ru/20220215/vyzov-1772904192.html
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константин гаврилов, в мире, россия, украина, польша, обсе
15:33 15.02.2022 (обновлено: 15:34 15.02.2022)
 
Россия возражает против принятия решений на заседании ОБСЕ, заявил Гаврилов

Глава делегации в Вене Гаврилов выступил против принятия любых решений на заседании ОБСЕ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкБаннеры с символикой ОБСЕ в Вене
Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Баннеры с символикой ОБСЕ в Вене
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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Россия возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании ОБСЕ по запросу Украины, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17.00 мск вторника, сообщили ранее РИА Новости в миссии председательствующей в организации Польши.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 13:59
Лавров назвал один из главных вызовов, стоящих перед ОБСЕ
"Россия возражает против принятия каких-либо решений на возможном заседании Постоянного совета и Форума по сотрудничеству в области безопасности", - сказал Гаврилов.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.
Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау во время встречи в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 14:51
Лавров пошутил над непонятливостью польских журналистов
 
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