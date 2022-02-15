11:29 15.02.2022 (обновлено: 11:40 15.02.2022)
В ОБСЕ рассказали о запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу
Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланировали на 17:00
© AP Photo / Ronald ZakФлаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия
© AP Photo / Ronald Zak
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия. Архивное фото
ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в миссии председательствующей в организации Польши.
"Встреча запланирована на 15.00 (17.00 мск)", - сообщили в миссии.
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Вопрос о том, дала ли Россия согласие на участие в заседании, собеседник агентства перенаправил к соответствующей делегации.
"Задача председательства - провести встречу в соответствии с процедурами, прописанными в Венском документе - мы не собираемся публиковать заявлений", - отметил он.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
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