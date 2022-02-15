https://ria.ru/20220215/obse-1772862649.html

В ОБСЕ рассказали о запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу

В ОБСЕ рассказали о запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу - РИА Новости, 15.02.2022

В ОБСЕ рассказали о запрошенных Киевом консультациях по Венскому документу

Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в миссии председательствующей в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:29

2022-02-15T11:29

2022-02-15T11:40

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ВЕНА, 15 фев - РИА Новости. Запрошенные Киевом консультации по Венскому документу в ОБСЕ запланированы на 17.00 мск вторника, сообщили РИА Новости в миссии председательствующей в организации Польши."Встреча запланирована на 15.00 (17.00 мск)", - сообщили в миссии.Вопрос о том, дала ли Россия согласие на участие в заседании, собеседник агентства перенаправил к соответствующей делегации.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти Украины созывают встречу с РФ и другими государствами-членами Венского документа в связи с тем, что Россия не ответила на запрос Киева касательно предоставления информации о военной деятельности.Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ria.ru/20220214/obse-1772772246.html

https://ria.ru/20220214/ukraina-1772725098.html

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