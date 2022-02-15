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Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно

Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно - РИА Новости, 15.02.2022

Обращение к Путину о признании ДНР и ЛНР направят незамедлительно

Принятое депутатами на заседании во вторник постановление об обращении Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР будет... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:29

2022-02-15T13:29

2022-02-15T14:36

госдума рф

политика

вячеслав володин

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Принятое депутатами на заседании во вторник постановление об обращении Госдумы к президенту РФ Владимиру Путину о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено главе государства незамедлительно, заявил спикер палаты Вячеслав Володин.Вопрос обращения к президенту РФ о необходимости признания ДНР и ЛНР Госдума рассмотрела на основе рейтингового голосования, при котором выбирается тот вариант, который наберет наибольшее количество голосов. На него были вынесены проекты постановления КПРФ и "Единой России": второй предполагал консультацию с МИД в то время, как вариант коммунистов сразу направлялся президенту.За инициативу КПРФ проголосовал 351 депутат, против выступило 16 человек, а один воздержался. За инициативу ЕР проголосовало 310 депутатов. Таким образом был выбран вариант КПРФ."Обращение к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно", - написал Володин в своем Telegram-канале.Депутаты Госдумы от КПРФ 19 января в проекте обращения Думы к президенту России попросили Путина рассмотреть вопрос признания ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, а также о скорейшем проведении переговоров с руководством республик в целях создания правовой основы межгосударственных отношений и для регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи. Депутаты от "Единой России" 14 февраля внесли в Госдуму проект постановления о консультации с МИД РФ относительно проекта постановления КПРФ.

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госдума рф, политика, вячеслав володин, россия, владимир путин, единая россия, кпрф, донецкая народная республика, луганская народная республика