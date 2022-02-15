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Туризм
https://ria.ru/20220215/oae-1772705188.html
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в ОАЭ весной
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в ОАЭ весной - РИА Новости, 15.02.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в ОАЭ весной
Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в ОАЭ и рассказывают, в какие суммы обойдется пребывание в эмиратах весной и летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:44
2022-02-15T10:44
туризм
туризм
новости - туризм
шарджа (эмират)
краснодар
дубай (город)
москва
абу-даби
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в ОАЭ и рассказывают, в какие суммы обойдется пребывание в эмиратах весной и летом, сообщает АТОР.Количество заявок на путевки в страну растет, особенно много их на конец февраля, праздничные даты в марте и школьные каникулы, поясняют участники рынка.Хороший спрос позволяет находить возможности удешевить турпакеты за счет новых вариантов блочной перевозки на регулярных рейсах (чартеров в ОАЭ пока нет). Так, один из туроператоров нашел возможность отправлять отдыхающих из Москвы и Краснодара в Абу-Даби иностранным лоукостером. И это сократит стоимость путевок на семью на 30, а то и 50 тысяч рублей. Из аэропорта Абу-Даби туристы смогут отправиться в другие районы страны. Например, в Шардже вдвоем можно будет отдохнуть за 76 тысяч рублей. Авиабилеты, проживание, трансфер — включены. Такая же "наземка" с перелетом через Дубай обошлась бы на 30 тысяч рублей дороже.В путешествии с трансфером из Абу-Даби в другие эмираты сертификат о вакцинации россиянам не потребуется. Нужен только ПЦР-тест.
https://ria.ru/20220205/abu-dabi-1770849559.html
шарджа (эмират)
краснодар
дубай (город)
москва
абу-даби
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туризм, новости - туризм, шарджа (эмират), краснодар, дубай (город), москва, абу-даби, оаэ, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
10:44 15.02.2022
 
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в ОАЭ весной

АТОР: отдых в ОАЭ весной стал дешевле

© РИА Новости / Людмила ТитоваПляж в Абу-Даби, ОАЭ
Пляж в Абу-Даби, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Людмила Титова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в ОАЭ и рассказывают, в какие суммы обойдется пребывание в эмиратах весной и летом, сообщает АТОР.
Количество заявок на путевки в страну растет, особенно много их на конец февраля, праздничные даты в марте и школьные каникулы, поясняют участники рынка.
Хороший спрос позволяет находить возможности удешевить турпакеты за счет новых вариантов блочной перевозки на регулярных рейсах (чартеров в ОАЭ пока нет). Так, один из туроператоров нашел возможность отправлять отдыхающих из Москвы и Краснодара в Абу-Даби иностранным лоукостером. И это сократит стоимость путевок на семью на 30, а то и 50 тысяч рублей.
Из аэропорта Абу-Даби туристы смогут отправиться в другие районы страны. Например, в Шардже вдвоем можно будет отдохнуть за 76 тысяч рублей. Авиабилеты, проживание, трансфер — включены. Такая же "наземка" с перелетом через Дубай обошлась бы на 30 тысяч рублей дороже.
В путешествии с трансфером из Абу-Даби в другие эмираты сертификат о вакцинации россиянам не потребуется. Нужен только ПЦР-тест.
Новогодний фейерверк в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 08:00Туризм
Абу-Даби: дивный новый мир, в котором любят и ждут российских туристов
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмШарджа (эмират)КраснодарДубай (город)МоскваАбу-ДабиОАЭКоронавирус COVID-19отдых на морекуда можно лететь
 
 
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