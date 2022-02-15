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Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в ОАЭ весной
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в ОАЭ весной - РИА Новости, 15.02.2022
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в ОАЭ весной
Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в ОАЭ и рассказывают, в какие суммы обойдется пребывание в эмиратах весной и летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:44
2022-02-15T10:44
2022-02-15T10:44
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москва
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в ОАЭ и рассказывают, в какие суммы обойдется пребывание в эмиратах весной и летом, сообщает АТОР.Количество заявок на путевки в страну растет, особенно много их на конец февраля, праздничные даты в марте и школьные каникулы, поясняют участники рынка.Хороший спрос позволяет находить возможности удешевить турпакеты за счет новых вариантов блочной перевозки на регулярных рейсах (чартеров в ОАЭ пока нет). Так, один из туроператоров нашел возможность отправлять отдыхающих из Москвы и Краснодара в Абу-Даби иностранным лоукостером. И это сократит стоимость путевок на семью на 30, а то и 50 тысяч рублей. Из аэропорта Абу-Даби туристы смогут отправиться в другие районы страны. Например, в Шардже вдвоем можно будет отдохнуть за 76 тысяч рублей. Авиабилеты, проживание, трансфер — включены. Такая же "наземка" с перелетом через Дубай обошлась бы на 30 тысяч рублей дороже.В путешествии с трансфером из Абу-Даби в другие эмираты сертификат о вакцинации россиянам не потребуется. Нужен только ПЦР-тест.
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туризм, новости - туризм, шарджа (эмират), краснодар, дубай (город), москва, абу-даби, оаэ, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
Туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в ОАЭ весной
АТОР: отдых в ОАЭ весной стал дешевле
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости.
Туроператоры отмечают рост интереса к отдыху в ОАЭ и рассказывают, в какие суммы обойдется пребывание в эмиратах весной и летом, сообщает
АТОР.
Количество заявок на путевки в страну растет, особенно много их на конец февраля, праздничные даты в марте и школьные каникулы, поясняют участники рынка.
Хороший спрос позволяет находить возможности удешевить турпакеты за счет новых вариантов блочной перевозки на регулярных рейсах (чартеров в ОАЭ пока нет). Так, один из туроператоров нашел возможность отправлять отдыхающих из Москвы и Краснодара в Абу-Даби иностранным лоукостером. И это сократит стоимость путевок на семью на 30, а то и 50 тысяч рублей.
Из аэропорта Абу-Даби туристы смогут отправиться в другие районы страны. Например, в Шардже вдвоем можно будет отдохнуть за 76 тысяч рублей. Авиабилеты, проживание, трансфер — включены. Такая же "наземка" с перелетом через Дубай обошлась бы на 30 тысяч рублей дороже.
В путешествии с трансфером из Абу-Даби в другие эмираты сертификат о вакцинации россиянам не потребуется. Нужен только ПЦР-тест.