https://ria.ru/20220215/navalnyy-1772852369.html

Юлию Навальную допустили в ИК-2, где рассматривают дело против ее мужа

Юлию Навальную допустили в ИК-2, где рассматривают дело против ее мужа - РИА Новости, 15.02.2022

Юлию Навальную допустили в ИК-2, где рассматривают дело против ее мужа

Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, обвиняемого в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:48

2022-02-15T10:48

2022-02-15T15:56

общество

происшествия

юлия навальная

игнат артеменко

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

фонд борьбы с коррупцией

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ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве и неуважении к суду, его жену Юлию пустили на заседание, передает корреспондент РИА Новости.В колонии организовали отдельные комнаты для СМИ, куда выведена трансляция. В одном из залов собралось около 30 журналистов. Часть пишущих корреспондентов запустили в зал заседания, но попросили сдать телефоны.Заседание проходит в актовом зале колонии. Там стоят несколько стульев, которые расставлены на дистанции, мест гораздо меньше, чем в обычной ситуации в суде — из-за эпидемических мер. Одно из мест в зале занимает Юлия Навальная. После того, как судья объявила технический перерыв в начале заседания, жене Навального разрешили подойти к нему и пообщаться.Навальному вменяется мошенничество и неуважение к суду.Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.

https://ria.ru/20220214/navalnyy-1772728344.html

https://ria.ru/20220203/sud-1770798841.html

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общество, происшествия, юлия навальная, игнат артеменко, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), фонд борьбы с коррупцией