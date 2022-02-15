10:48 15.02.2022 (обновлено: 15:56 15.02.2022)
Юлию Навальную допустили в ИК-2, где рассматривают дело против ее мужа
Лефортовский суд на заседании в ИК-2 в Покрове рассматривает дело Алексея Навального
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на территории исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где пройдет заседание по новому делу против Алексея Навального
Сотрудники правоохранительных органов на территории исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где пройдет заседание по новому делу против Алексея Навального
ПОКРОВ (Владимирская обл.), 15 фев - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы на выездном заседании в исправительной колонии №2 в Покрове начал рассмотрение дела против Алексея Навального, обвиняемого в мошенничестве и неуважении к суду, его жену Юлию пустили на заседание, передает корреспондент РИА Новости.
В колонии организовали отдельные комнаты для СМИ, куда выведена трансляция. В одном из залов собралось около 30 журналистов. Часть пишущих корреспондентов запустили в зал заседания, но попросили сдать телефоны.
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Заседание проходит в актовом зале колонии. Там стоят несколько стульев, которые расставлены на дистанции, мест гораздо меньше, чем в обычной ситуации в суде — из-за эпидемических мер. Одно из мест в зале занимает Юлия Навальная. После того, как судья объявила технический перерыв в начале заседания, жене Навального разрешили подойти к нему и пообщаться.
Навальному вменяется мошенничество и неуважение к суду.
Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды более 350 миллионов рублей, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"*.
Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко — по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Выездные заседания в исправительных учреждениях являются обычной практикой - по данным ФСИН, с 1 января 2019 по 1 января 2022 года в таком формате прошло 8947 заседаний в отношении 9057 человек, в том числе 81 заседание по уголовным делам за преступления, совершенные до осуждения, как в случае с Навальным.
* Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
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