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НАТО готова к диалогу с Россией по безопасности, заявили в альянсе
НАТО готова к диалогу с Россией по безопасности, заявили в альянсе - РИА Новости, 15.02.2022
НАТО готова к диалогу с Россией по безопасности, заявили в альянсе
Союзники по НАТО открыты к диалогу с Россией по вопросам в сфере безопасности, заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулиан Смит. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:47
2022-02-15T17:03
в мире
нато
безопасность
россия
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Союзники по НАТО открыты к диалогу с Россией по вопросам в сфере безопасности, заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулиан Смит."Наше послание России состоит в том, что мы открыли к диалогу", - сказала Смит в ходе брифинга для журналистов. Она также вновь призвала Москву принять меры для деэскалации напряженности вокруг Украины.Смит также добавила, что альянс готов к проведению нового раунда переговоров с России по вопросам безопасности, в том числе по линии Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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в мире, нато, безопасность, россия, сша
16:47 15.02.2022 (обновлено: 17:03 15.02.2022)
 
НАТО готова к диалогу с Россией по безопасности, заявили в альянсе

Постпред США при НАТО Смит: альянс готов к диалогу с Россией по вопросам безопасности

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton LenhardtПольские военнослужащие поднимают флаг НАТО
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Clayton Lenhardt
Польские военнослужащие поднимают флаг НАТО
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ВАШИНГТОН, 15 фев – РИА Новости. Союзники по НАТО открыты к диалогу с Россией по вопросам в сфере безопасности, заявила во вторник постоянный представитель США при альянсе Джулиан Смит.
"Наше послание России состоит в том, что мы открыли к диалогу", - сказала Смит в ходе брифинга для журналистов. Она также вновь призвала Москву принять меры для деэскалации напряженности вокруг Украины.
Смит также добавила, что альянс готов к проведению нового раунда переговоров с России по вопросам безопасности, в том числе по линии Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
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