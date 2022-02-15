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https://ria.ru/20220215/nato-1772942739.html
В Берлине пообещали не принимать решений по Украине в НАТО за спиной Киева
В Берлине пообещали не принимать решений по Украине в НАТО за спиной Киева - РИА Новости, 15.02.2022
В Берлине пообещали не принимать решений по Украине в НАТО за спиной Киева
Принцип права на присоединение к НАТО действует, решения по этому вопросу за спиной Украины не будет, заявила на пресс-конференции в Мадриде глава МИД ФРГ... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:36
2022-02-15T16:36
в мире
нато
германия
мид германии
анналена бербок
украина
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БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости. Принцип права на присоединение к НАТО действует, решения по этому вопросу за спиной Украины не будет, заявила на пресс-конференции в Мадриде глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя возможное присоединение Киева к альянсу."Никаких насущных решений сейчас нет, но принципиально действует принцип свободного выбора альянса. Мы не можем ничего предложить со своей стороны, мы не будем вести переговоры (с Россией - ред) за спиной Украины", - сказала Бербок.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста".Запад обвиняет РФ в якобы планах по эскалации ситуации вокруг Украины. В Москве это категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
https://ria.ru/20220214/nato-1772685389.html
https://ria.ru/20220215/ukraina-1772937343.html
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в мире, нато, германия, мид германии, анналена бербок, украина
16:36 15.02.2022
 
В Берлине пообещали не принимать решений по Украине в НАТО за спиной Киева

Глава МИД Германии Бербок: решений по Украине в НАТО за спиной Киева не будет

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России
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БЕРЛИН, 15 фев – РИА Новости. Принцип права на присоединение к НАТО действует, решения по этому вопросу за спиной Украины не будет, заявила на пресс-конференции в Мадриде глава МИД ФРГ Анналена Бербок, комментируя возможное присоединение Киева к альянсу.
"Никаких насущных решений сейчас нет, но принципиально действует принцип свободного выбора альянса. Мы не можем ничего предложить со своей стороны, мы не будем вести переговоры (с Россией - ред) за спиной Украины", - сказала Бербок.
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Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". Позже в МИД Украины заявили, что эти слова "вырваны из контекста".
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Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
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В миреНАТОГерманияМИД ГерманииАнналена БербокУкраина
 
 
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