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https://ria.ru/20220215/nato-1772940749.html
НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг
НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.02.2022
НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг
НАТО пока не видит "деэскалации со стороны РФ на границах с Украиной", но продолжит следить за ситуацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:28
2022-02-15T16:28
в мире
сергей лавров
москва
россия
киев
нато
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. НАТО пока не видит "деэскалации со стороны РФ на границах с Украиной", но продолжит следить за ситуацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи глав минобороны блока 16 и 17 февраля."Мы пока не видели деэскалации на местах или снижения военного присутствия России у границ с Украиной. Но мы продолжим наблюдать за ситуацией и за действиями России", - сказал он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
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в мире, сергей лавров, москва, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр
16:28 15.02.2022
 
НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг

Глава НАТО Столтенберг заявил, что НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. НАТО пока не видит "деэскалации со стороны РФ на границах с Украиной", но продолжит следить за ситуацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи глав минобороны блока 16 и 17 февраля.
"Мы пока не видели деэскалации на местах или снижения военного присутствия России у границ с Украиной. Но мы продолжим наблюдать за ситуацией и за действиями России", - сказал он.
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 15:43
Столтенберг рассказал о планах усиления НАТО на восточном направленииСтолтенберг рассказал о планах НАТО усилить восточное направление будут зависеть от ситуации с Украиной - генсек
 
В миреСергей ЛавровМоскваРоссияКиевНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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