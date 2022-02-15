https://ria.ru/20220215/nato-1772940749.html

НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг

НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.02.2022

НАТО пока не видит деэскалации вокруг Украины, заявил Столтенберг

НАТО пока не видит "деэскалации со стороны РФ на границах с Украиной", но продолжит следить за ситуацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:28

2022-02-15T16:28

2022-02-15T16:28

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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. НАТО пока не видит "деэскалации со стороны РФ на границах с Украиной", но продолжит следить за ситуацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи глав минобороны блока 16 и 17 февраля."Мы пока не видели деэскалации на местах или снижения военного присутствия России у границ с Украиной. Но мы продолжим наблюдать за ситуацией и за действиями России", - сказал он.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу.

https://ria.ru/20220215/nato-1772929800.html

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в мире, сергей лавров, москва, россия, киев, нато, ситуация в днр и лнр