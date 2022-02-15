https://ria.ru/20220215/nato-1772929243.html
НАТО пока не получила ответа от России на предложения по безопасности
НАТО пока не получила ответа от России на предложения по безопасности - РИА Новости, 15.02.2022
НАТО пока не получила ответа от России на предложения по безопасности
НАТО пока не получила ответа от России на свои предложения, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:41
2022-02-15T15:41
2022-02-15T15:42
сергей лавров
владимир путин
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. НАТО пока не получила ответа от России на свои предложения, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы пока не получили ответ от России на наши предложения по безопасности… Мы надеемся, что вскоре получим такой ответ", - сообщил он.Накануне на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава МИД Сергей Лавров сообщал, что реакция России на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности сформулирована, она занимает 10 страниц.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности.
https://ria.ru/20220215/signaly-1772923823.html
https://ria.ru/20220215/otvet-1772832309.html
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сергей лавров, владимир путин, россия, москва, сша, нато, в мире
15:41 15.02.2022 (обновлено: 15:42 15.02.2022)
НАТО пока не получила ответа от России на предложения по безопасности
Генсек НАТО Столтенберг: альянс пока не получил ответа от России по безопасности