https://ria.ru/20220215/nato-1772926350.html

Сближение России и Китая затрагивает безопасность, заявил глава НАТО

Сближение России и Китая затрагивает безопасность, заявил глава НАТО - РИА Новости, 15.02.2022

Сближение России и Китая затрагивает безопасность, заявил глава НАТО

Сближение России и Китая, включая военное и дипломатическое, – это реальность, которая затрагивает безопасность НАТО, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:31

2022-02-15T15:31

2022-02-15T16:10

в мире

россия

китай

совет безопасности оон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767538250_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_0fb8047152c09be6230a35e5086cfefb.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Сближение России и Китая, включая военное и дипломатическое, – это реальность, которая затрагивает безопасность НАТО, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи глав минобороны стран блока 16 и 17 февраля."НАТО должна реагировать на реальность, которая сегодня такова: Россия и Китай в последние годы становятся все ближе. Они проводят совместные учения, теснее сотрудничают в дипломатии, в Совбезе ООН… Это все факты, которые имеют влияние на безопасность. Мы не можем не принимать это во внимание", - сообщил он.

https://ria.ru/20220215/nato-1772929800.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, совет безопасности оон, нато