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Сближение России и Китая затрагивает безопасность, заявил глава НАТО
Сближение России и Китая затрагивает безопасность, заявил глава НАТО - РИА Новости, 15.02.2022
Сближение России и Китая затрагивает безопасность, заявил глава НАТО
Сближение России и Китая, включая военное и дипломатическое, – это реальность, которая затрагивает безопасность НАТО, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:31
2022-02-15T15:31
2022-02-15T16:10
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БРЮССЕЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Сближение России и Китая, включая военное и дипломатическое, – это реальность, которая затрагивает безопасность НАТО, сказал генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи глав минобороны стран блока 16 и 17 февраля."НАТО должна реагировать на реальность, которая сегодня такова: Россия и Китай в последние годы становятся все ближе. Они проводят совместные учения, теснее сотрудничают в дипломатии, в Совбезе ООН… Это все факты, которые имеют влияние на безопасность. Мы не можем не принимать это во внимание", - сообщил он.
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в мире, россия, китай, совет безопасности оон, нато
15:31 15.02.2022 (обновлено: 16:10 15.02.2022)
Сближение России и Китая затрагивает безопасность, заявил глава НАТО
Глава НАТО Столтенберг: сближение России и Китая затрагивает безопасность альянса