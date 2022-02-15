Захарова назвала безумцами говорящих о готовности России напасть на Украину
Захарова: говорить о готовности России напасть на Украину могут только аморальные безумцы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
РИМ, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в эфире телеканала Rete4, что заявлять о намерении РФ напасть на Украину могут только "сумасшедшие", лишенные морали.
"Когда в последние два месяца мы читаем западные СМИ, слышим заявления из Белого дома и с Даунинг-стрит о том, что Россия намерена напасть (на Украину), мы отдаем себе отчет, что заявлять об этом могут только безумные, сумасшедшие, не имеющие морали и занимающиеся фальсификациями", — сказала Захарова.
Она подчеркнула, что США, говоря о якобы готовности РФ к агрессии, "не хотят слышать, что речь идет о перемещениях войск внутри российской территории". "Все, что сейчас происходит, уже происходило с Западом", — заявила официальный представитель МИД России, проведя параллели с предлогом для вторжения в Ираке в 2003 году.
Поставки российского газа, их юридические и репутационные гарантии, отметила она, вызывают раздражение США, потому что речь идет об огромной доле рынка, которую они хотят заполучить. "Они изобретают ситуации вокруг Украины, …пытаются вставить палки в колеса проекту "Северный поток — 2", чтобы убедить Германию отказаться от него и самим завоевать этот рынок и начать поставлять свои ресурсы", — сказала представитель МИД РФ.
Как подчеркнула Захарова, Италия в подобной ситуации может использовать право вето в Европе ради отношений с Россией. "Италия, когда происходит голосование по санкциям, может наложить вето. Италия — член НАТО, у нее есть голос. По документам все голоса членов НАТО имеют одинаковый вес. И в какой-то момент вы можете сказать: "Прекратите". Вы хотите мира, вы хотите газ, вы хотите взаимных инвестиций, вы хотите, чтобы российские туристы приезжали в Италию", — заявила она итальянскому журналисту.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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