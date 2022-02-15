https://ria.ru/20220215/napadenie-1772816957.html

Захарова назвала безумцами говорящих о готовности России напасть на Украину

Захарова назвала безумцами говорящих о готовности России напасть на Украину - РИА Новости, 15.02.2022

Захарова назвала безумцами говорящих о готовности России напасть на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в эфире телеканала Rete4, что заявлять о намерении РФ напасть на Украину могут только "сумасшедшие", РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T01:29

2022-02-15T01:29

2022-02-15T01:29

дмитрий песков

россия

италия

ирак

нато

северный поток — 2

в мире

мария захарова

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РИМ, 15 фев — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в эфире телеканала Rete4, что заявлять о намерении РФ напасть на Украину могут только "сумасшедшие", лишенные морали.Она подчеркнула, что США, говоря о якобы готовности РФ к агрессии, "не хотят слышать, что речь идет о перемещениях войск внутри российской территории". "Все, что сейчас происходит, уже происходило с Западом", — заявила официальный представитель МИД России, проведя параллели с предлогом для вторжения в Ираке в 2003 году.Поставки российского газа, их юридические и репутационные гарантии, отметила она, вызывают раздражение США, потому что речь идет об огромной доле рынка, которую они хотят заполучить. "Они изобретают ситуации вокруг Украины, …пытаются вставить палки в колеса проекту "Северный поток — 2", чтобы убедить Германию отказаться от него и самим завоевать этот рынок и начать поставлять свои ресурсы", — сказала представитель МИД РФ.Как подчеркнула Захарова, Италия в подобной ситуации может использовать право вето в Европе ради отношений с Россией. "Италия, когда происходит голосование по санкциям, может наложить вето. Италия — член НАТО, у нее есть голос. По документам все голоса членов НАТО имеют одинаковый вес. И в какой-то момент вы можете сказать: "Прекратите". Вы хотите мира, вы хотите газ, вы хотите взаимных инвестиций, вы хотите, чтобы российские туристы приезжали в Италию", — заявила она итальянскому журналисту.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220215/vrag-1772814422.html

https://ria.ru/20220211/ukraina-1772381710.html

россия

италия

ирак

рим

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дмитрий песков, россия, италия, ирак, нато, северный поток — 2, в мире, мария захарова, рим, ситуация на украине