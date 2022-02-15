https://ria.ru/20220215/nalet-1772928681.html

Корабли Балтийского флота отразили воздушный налет на учениях

Корабли Балтийского флота отразили воздушный налет на учениях - РИА Новости, 15.02.2022

Корабли Балтийского флота отразили воздушный налет на учениях

Малые противолодочные корабли Балтийского флота на учении отразили воздушный налет условного противника с помощью артиллерии, сообщили журналистам в отделе... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:39

2022-02-15T15:39

2022-02-15T15:39

безопасность

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Малые противолодочные корабли Балтийского флота на учении отразили воздушный налет условного противника с помощью артиллерии, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту."В рамках планового учения экипажи малых противолодочных кораблей (МПК) "Алексин" и "Кабардино-Балкария" соединения кораблей охраны водного района Балтийского флота выполнили артиллерийские стрельбы по воздушным целям в одном из полигонов боевой подготовки флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что практические стрельбы в ходе тренировок по отражению атак средств воздушного нападения с различных высот и направлений велись из артиллерийских установок АК-176М и АК-630М.Кроме того, экипажи кораблей осуществили постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных мин. Позже их обезвредил рейдовый тральщик.Морские минные заграждения применяются для воспрепятствования прохода судов противника по морским коммуникациям, а также для затруднения проникновения его кораблей, подводных лодок, торпед в гавани, порты, на рейды и к местам высадки морских десантов, пояснили в отделе. При устройстве таких заграждений используются контактные и неконтактные морские мины.

https://ria.ru/20220215/ucheniya-1772890067.html

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безопасность, россия, балтийский флот вмф россии