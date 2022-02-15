https://ria.ru/20220215/moskva-1772862504.html

Москва поможет промышленным предприятиям компенсировать отсрочку платежей

Москва поможет промышленным предприятиям компенсировать отсрочку платежей - РИА Новости, 15.02.2022

Москва поможет промышленным предприятиям компенсировать отсрочку платежей

Столичные производители могут получить в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства льготный заем на компенсацию отсрочки платежей,... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T11:28

2022-02-15T11:28

2022-02-15T11:28

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Столичные производители могут получить в Московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства льготный заем на компенсацию отсрочки платежей, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что производства сталкиваются с отсрочкой платежей по договорам поставки, так как покупатели зачастую оплачивают товары только через несколько месяцев после отгрузки. Для того, чтобы промышленники могли работать бесперебойно, им предлагают новую меру поддержки."С помощью такого займа предприятия могут получить от 20 до 50 миллионов рублей на компенсацию отсрочки платежей. Средства можно использовать для закрытия кассового разрыва до момента оплаты покупателем поставленной продукции", – указал вице-мэр по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Заммэра также отметил, что при возникновении спроса со стороны промышленников на факторинговое финансирование максимальную сумму могут увеличить. Процентная ставка зависит от ключевой ставки Центробанка на момент подачи заявки, но не может быть ниже 6% годовых.Ефимов напомнил, что за последние несколько месяцев запущены четыре программы, которые позволяют компенсировать расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование, получить займы на внедрение ИТ-решений, на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций, и теперь – на авансирование выручки.

https://ria.ru/20220208/obligatsii-1771638389.html

москва

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александр прохоров, москва