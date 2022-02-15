https://ria.ru/20220215/molitva-1772861689.html

Российские муфтии помолились за успех Валиевой

Российские муфтии помолились за успех Валиевой - РИА Новости, 15.02.2022

Российские муфтии помолились за успех Валиевой

Муфтии Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ прочли молитву в поддержку фигуристки Камилы Валиевой. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:53

2022-02-15T12:53

2022-02-15T12:53

религия

ильдар аляутдинов

рушан аббясов

камила валиева

пекин

стокгольм (город)

спортивный арбитражный суд

спорт

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Муфтии Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ прочли молитву в поддержку фигуристки Камилы Валиевой.Международное агентство допинг-тестирования ранее сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Результат теста передала антидопинговая лаборатория в Стокгольме 8 февраля. Российское антидопинговое агентство наложило на Валиеву временное отстранение, после апелляции спортсменки 9 февраля оно было снято. Международный олимпийский комитет, Всемирное антидопинговое агентство и Международный союз конькобежцев подали протест в Спортивный арбитражный суд. В понедельник суд отклонил апелляции и допустил Валиеву к личным соревнованиям Олимпиады."Мы прочитали дуа (молитвенное обращение к Всевышнему - ред.) с просьбой разрешения ситуации с Камилой Валиевой. Голос наш был услышан. Желаем Валиевой побед и уверенно представлять нашу страну на столь ответственных соревнованиях", - сообщил РИА Новости зампред Духовного управления мусульман Рушан Аббясов.По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, религиозные деятели в своих повседневных делах не всегда могут следить за спортивными событиями. Тем не менее нынешняя ситуация в Пекине с Камилой Валиевой заставила, считает он, обратить на нее внимание."Хочу выразить полную поддержку нашей спортсменке и пожелать ей достойно нести знамя своей страны", - сказал Аляутдинов.Он также отметил, что в трудные моменты вера помогает превзойти любые сложности и трудности, пожелал олимпийцам преодолеть предвзятое отношение и заверил, что мусульмане молятся за них."Я вижу несправедливое отношение именно к нашей фигуристке со стороны международных организаций. Это относится не только к Валиевой, но и к членам сборной и стране в целом. Хотел бы пожелать, чтобы справедливость восторжествовала. Молим Всевышнего даровать нашим ребятам новых достижений и побед", - сказал он.

https://rsport.ria.ru/20220214/valieva-1772734227.html

https://rsport.ria.ru/20220215/valieva-1772842054.html

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ильдар аляутдинов, рушан аббясов, камила валиева, пекин, стокгольм (город), спортивный арбитражный суд, спорт, олимпийские игры