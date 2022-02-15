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Москвичка выкинула новорожденного с четвертого этажа
Москвичка выкинула новорожденного с четвертого этажа - РИА Новости, 15.02.2022
Москвичка выкинула новорожденного с четвертого этажа
Женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа на юго-востоке Москвы, и она, и ребенок госпитализированы, сообщается в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T00:36
2022-02-15T00:36
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа на юго-востоке Москвы, и она, и ребенок госпитализированы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Около 21 часа 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольская. Новорожденный мальчик и женщина госпитализированы", — говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия
00:36 15.02.2022
 
Москвичка выкинула новорожденного с четвертого этажа

Москвичка после домашних родов завернула младенца в пакет и выкинула с четвертого этажа

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа на юго-востоке Москвы, и она, и ребенок госпитализированы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.
"Около 21 часа 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольская. Новорожденный мальчик и женщина госпитализированы", — говорится в сообщении.
 
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