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Москвичка выкинула новорожденного с четвертого этажа

Москвичка выкинула новорожденного с четвертого этажа - РИА Новости, 15.02.2022

Москвичка выкинула новорожденного с четвертого этажа

Женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа на юго-востоке Москвы, и она, и ребенок госпитализированы, сообщается в... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T00:36

2022-02-15T00:36

2022-02-15T00:36

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Женщина после домашних родов завернула младенца в пакет и выбросила с четвертого этажа на юго-востоке Москвы, и она, и ребенок госпитализированы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры."Около 21 часа 30-летняя женщина после домашних родов поместила ребенка в пакет и выбросила из окна четвертого этажа жилого дома на улице Ставропольская. Новорожденный мальчик и женщина госпитализированы", — говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия