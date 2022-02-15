https://ria.ru/20220215/minirovanie-1772885605.html
Суд прервал рассмотрение жалобы на штраф для Meta из-за "минирования"
Суд прервал рассмотрение жалобы на штраф для Meta из-за "минирования" - РИА Новости, 15.02.2022
Суд прервал рассмотрение жалобы на штраф для Meta из-за "минирования"
Таганский суд Москвы из-за эвакуации прервал рассмотрение жалобы Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) на назначение оборотного штрафа почти в РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:51
2022-02-15T12:51
2022-02-15T12:54
происшествия
ложные сообщения о минировании зданий
россия
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технологии
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за эвакуации прервал рассмотрение жалобы Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) на назначение оборотного штрафа почти в 2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."В суде объявлена эвакуация из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве", - сказала она.Как ожидается, заседание возобновиться после того, как сотрудники правоохранительных органов и кинологи проверят здание. Новая волна подобных сообщений продолжается уже несколько недель. Как обычно, ни одно из сообщений о "бомбе" не подтвердилось.В декабре в России на IT-гиганты впервые были наложены оборотные штрафы. Суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta. Google также обжаловал свой штраф, его жалобу суд рассмотрит 28 февраля.
https://ria.ru/20220117/shtrafy-1768284711.html
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происшествия, ложные сообщения о минировании зданий, россия, google, технологии, москва, facebook
12:51 15.02.2022 (обновлено: 12:54 15.02.2022)
Суд прервал рассмотрение жалобы на штраф для Meta из-за "минирования"
Суд в Москве прервал рассмотрение жалобы на штраф для Meta из-за "минирования"