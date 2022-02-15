https://ria.ru/20220215/minirovanie-1772885605.html

Суд прервал рассмотрение жалобы на штраф для Meta из-за "минирования"

Суд прервал рассмотрение жалобы на штраф для Meta из-за "минирования" - РИА Новости, 15.02.2022

Суд прервал рассмотрение жалобы на штраф для Meta из-за "минирования"

Таганский суд Москвы из-за эвакуации прервал рассмотрение жалобы Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) на назначение оборотного штрафа почти в РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T12:51

2022-02-15T12:51

2022-02-15T12:54

происшествия

ложные сообщения о минировании зданий

россия

google

технологии

москва

facebook

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы из-за эвакуации прервал рассмотрение жалобы Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) на назначение оборотного штрафа почти в 2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."В суде объявлена эвакуация из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве", - сказала она.Как ожидается, заседание возобновиться после того, как сотрудники правоохранительных органов и кинологи проверят здание. Новая волна подобных сообщений продолжается уже несколько недель. Как обычно, ни одно из сообщений о "бомбе" не подтвердилось.В декабре в России на IT-гиганты впервые были наложены оборотные штрафы. Суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации, спустя несколько часов оборотный штраф за аналогичные нарушения - без малого 2 миллиарда рублей - получила Meta. Google также обжаловал свой штраф, его жалобу суд рассмотрит 28 февраля.

https://ria.ru/20220117/shtrafy-1768284711.html

https://ria.ru/20211201/moskva-1761588316.html

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происшествия, ложные сообщения о минировании зданий, россия, google, технологии, москва, facebook