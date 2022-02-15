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Суд утвердил Meta штраф в пять миллионов рублей
Суд утвердил Meta штраф в пять миллионов рублей - РИА Новости, 15.02.2022
Суд утвердил Meta штраф в пять миллионов рублей
Таганский суд Москвы во вторник признал законным назначенный компании Meta Platforms штраф в 5 миллионов рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:03
2022-02-15T18:03
meta (метавселенная)
происшествия
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник признал законным назначенный компании Meta Platforms штраф в 5 миллионов рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного суда."Оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 17 декабря 2021 года. Meta Platforms Inc признан виновным … по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, оштрафован на 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.Ранее в этот же день суд признал законным назначенный компании оборотный штраф почти в 2 миллиарда рублей по схожему составу.
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meta (метавселенная), происшествия, россия, москва, facebook, instagram, технологии
18:03 15.02.2022
 
Суд утвердил Meta штраф в пять миллионов рублей

Суд в Москве признал законным назначенный компании Meta штраф в пять миллионов рублей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Судебный молоток
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы во вторник признал законным назначенный компании Meta Platforms штраф в 5 миллионов рублей за повторный отказ удалить запрещённый контент, сообщили РИА Новости в пресс-службе районного суда.
"Оставлено без изменения постановление мирового судьи судебного участка №422 Таганского района Москвы от 17 декабря 2021 года. Meta Platforms Inc признан виновным … по части 4 статьи 13.41 КоАП РФ, оштрафован на 5 миллионов рублей", - сказала собеседница агентства.
Ранее в этот же день суд признал законным назначенный компании оборотный штраф почти в 2 миллиарда рублей по схожему составу.
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Meta (метавселенная)ПроисшествияРоссияМоскваFacebookInstagramТехнологии
 
 
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