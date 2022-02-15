https://ria.ru/20220215/meta-1772945323.html

Суд отклонил жалобу Meta на двухмиллиардный штраф

Суд отклонил жалобу Meta на двухмиллиардный штраф - РИА Новости, 15.02.2022

Суд отклонил жалобу Meta на двухмиллиардный штраф

Таганский суд Москвы признал законным назначение Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оборотного штрафа в почти 2 миллиарда рублей за... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T16:43

2022-02-15T16:43

2022-02-15T17:04

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оборотного штрафа в почти 2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании и оставил в силе решение о назначении штрафа", - сказала она.Судья назвал назначенный штраф справедливым и соразмеренным содеянному, а также соответствующим принципу неотвратимости наказания."Доказательств невозможности исполнения заявителем в судебном заседании не представлено, как и доказательств того, что наложенный административный штраф в минимальном размере является чрезмерным и может повлечь избыточное ограничение прав", - указал судья.В декабре в России на IT-гиганты впервые были наложены оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей, с Meta - 1,99 миллиарда.Жалобу Google суд рассмотрит 28 февраля.

https://ria.ru/20220208/kanada-1771640231.html

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meta (метавселенная), google, россия, происшествия, технологии, facebook, instagram, it-компании