https://ria.ru/20220215/meta-1772945323.html
Суд отклонил жалобу Meta на двухмиллиардный штраф
Суд отклонил жалобу Meta на двухмиллиардный штраф - РИА Новости, 15.02.2022
Суд отклонил жалобу Meta на двухмиллиардный штраф
Таганский суд Москвы признал законным назначение Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оборотного штрафа в почти 2 миллиарда рублей за... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:43
2022-02-15T16:43
2022-02-15T17:04
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оборотного штрафа в почти 2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук."Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании и оставил в силе решение о назначении штрафа", - сказала она.Судья назвал назначенный штраф справедливым и соразмеренным содеянному, а также соответствующим принципу неотвратимости наказания."Доказательств невозможности исполнения заявителем в судебном заседании не представлено, как и доказательств того, что наложенный административный штраф в минимальном размере является чрезмерным и может повлечь избыточное ограничение прав", - указал судья.В декабре в России на IT-гиганты впервые были наложены оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации: суд взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей, с Meta - 1,99 миллиарда.Жалобу Google суд рассмотрит 28 февраля.
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meta (метавселенная), google, россия, происшествия, технологии, facebook, instagram, it-компании
16:43 15.02.2022 (обновлено: 17:04 15.02.2022)
Суд отклонил жалобу Meta на двухмиллиардный штраф
Суд в Москве признал законным назначение Meta оборотного штрафа в два миллиарда рублей
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Таганский суд Москвы признал законным назначение Meta Platforms (владеет соцсетями Facebook и Instagram) оборотного штрафа в почти 2 миллиарда рублей за неудаление запрещенной информации, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.
"Суд отклонил апелляционную жалобу представителя компании и оставил в силе решение о назначении штрафа", - сказала она.
Судья назвал назначенный штраф справедливым и соразмеренным содеянному, а также соответствующим принципу неотвратимости наказания.
"Доказательств невозможности исполнения заявителем в судебном заседании не представлено, как и доказательств того, что наложенный административный штраф в минимальном размере является чрезмерным и может повлечь избыточное ограничение прав", - указал судья.
В декабре в России
на IT-гиганты впервые были наложены оборотные штрафы за повторное неудаление запрещенной информации: суд взыскал с Google
7,2 миллиарда рублей, с Meta - 1,99 миллиарда.
Жалобу Google суд рассмотрит 28 февраля.