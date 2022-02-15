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Глава МИД Японии рассказал, от чего зависит введение санкций против России
Глава МИД Японии рассказал, от чего зависит введение санкций против России - РИА Новости, 15.02.2022
Глава МИД Японии рассказал, от чего зависит введение санкций против России
Глава МИД Японии Есимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос журналистов относительно конкретных санкций, которые Токио может ввести против России в случае РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T04:34
2022-02-15T04:34
в мире
фумио кисида
дмитрий песков
россия
киев
сша
нато
токио
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ТОКИО, 15 фев — РИА Новости. Глава МИД Японии Есимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос журналистов относительно конкретных санкций, которые Токио может ввести против России в случае эскалации на Украине, отметив, что действия японского правительства будут определяться на основании фактической ситуации в регионе и при тесном взаимодействии с международным сообществом.Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии также заявил, что если допустить, что санкции против России будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами, сообщило агентство Киодо.Как сообщало ранее Киодо, правительство Японии рассматривает возможность введения различных вариантов санкций против России в случае эскалации на Украине. В частности, рассматриваются варианты экспортных ограничений на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения российского президента. В настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220214/diplomaty-1772625053.html
https://ria.ru/20220214/sanktsii-1772712677.html
россия
киев
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в мире, фумио кисида, дмитрий песков, россия, киев, сша, нато, токио
04:34 15.02.2022
 
Глава МИД Японии рассказал, от чего зависит введение санкций против России

Глава МИД Японии Хаяси: меры против России будут зависеть от ситуации вокруг Украины

© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
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ТОКИО, 15 фев — РИА Новости. Глава МИД Японии Есимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос журналистов относительно конкретных санкций, которые Токио может ввести против России в случае эскалации на Украине, отметив, что действия японского правительства будут определяться на основании фактической ситуации в регионе и при тесном взаимодействии с международным сообществом.

"Мы продолжаем настоятельно призывать к дипломатическому урегулированию вопроса. Действия Японии на случай военного вторжения, в том числе введение санкций, будут определяться на основании фактической ситуации. Мы намерены действовать в тесной координации с международным сообществом, в том числе со странами "большой семерки", — сказал глава японского МИД.

Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии также заявил, что если допустить, что санкции против России будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами, сообщило агентство Киодо.
Как сообщало ранее Киодо, правительство Японии рассматривает возможность введения различных вариантов санкций против России в случае эскалации на Украине. В частности, рассматриваются варианты экспортных ограничений на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения российского президента. В настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 03:55
МИД Японии отозвал дипломатов с Украины, сообщило СМИ
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 14.02.2022
Вчера, 14:12
Япония намерена согласовывать антироссийские санкции с США
 
В миреФумио КисидаДмитрий ПесковРоссияКиевСШАНАТОТокио
 
 
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