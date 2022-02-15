Глава МИД Японии рассказал, от чего зависит введение санкций против России
Глава МИД Японии Хаяси: меры против России будут зависеть от ситуации вокруг Украины
© AP Photo / Kiichiro SatoПанорама Токио
© AP Photo / Kiichiro Sato
Панорама Токио. Архивное фото
ТОКИО, 15 фев — РИА Новости. Глава МИД Японии Есимаса Хаяси вновь отказался отвечать на вопрос журналистов относительно конкретных санкций, которые Токио может ввести против России в случае эскалации на Украине, отметив, что действия японского правительства будут определяться на основании фактической ситуации в регионе и при тесном взаимодействии с международным сообществом.
"Мы продолжаем настоятельно призывать к дипломатическому урегулированию вопроса. Действия Японии на случай военного вторжения, в том числе введение санкций, будут определяться на основании фактической ситуации. Мы намерены действовать в тесной координации с международным сообществом, в том числе со странами "большой семерки", — сказал глава японского МИД.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида на встрече с руководством правящей Либерально-демократической партии также заявил, что если допустить, что санкции против России будут введены, то их конкретное содержание будет согласовываться с США и европейскими странами, сообщило агентство Киодо.
Как сообщало ранее Киодо, правительство Японии рассматривает возможность введения различных вариантов санкций против России в случае эскалации на Украине. В частности, рассматриваются варианты экспортных ограничений на высокотехнологичные товары и замораживания активов юридических и физических лиц из окружения российского президента. В настоящее время идут согласования между МИД и министерством экономики, торговли и промышленности Японии.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.