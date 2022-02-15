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Меркель предложили рассмотреть на роль посредника между Россией и Украиной
Меркель предложили рассмотреть на роль посредника между Россией и Украиной - РИА Новости, 15.02.2022
Меркель предложили рассмотреть на роль посредника между Россией и Украиной
Сопредседатель фракции Левой партии в германском бундестаге Дитмар Барч предложил кандидатуру экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на роль посредника в... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T12:23
2022-02-15T12:23
в мире
дмитрий песков
олаф шольц
киев
франция
россия
нато
ангела меркель
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Сопредседатель фракции Левой партии в германском бундестаге Дитмар Барч предложил кандидатуру экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на роль посредника в урегулировании украинского кризиса.Меркель возглавляла правительство ФРГ в течение 16 лет, с 2005 по 2021 год."Она у обеих сторон конфликта обладает авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию", - сказал Барч в интервью изданиям медиагруппы Funke.По его мнению, правительство канцлера Олафа Шольца не играет той посреднической роли, которую выполняла Меркель. В связи с этим Барч предложил нынешнему правительству страны "совместно с Францией выбрать Меркель в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220129/germaniya-1770140170.html
https://ria.ru/20220119/merkel-1768591483.html
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в мире, дмитрий песков, олаф шольц, киев, франция, россия, нато, ангела меркель
12:23 15.02.2022
 
Меркель предложили рассмотреть на роль посредника между Россией и Украиной

Немецкие "левые" предложили рассмотреть Меркель на роль посредника между Москвой и Киевом

© AP Photo / Markus SchreiberАнгела Меркель в Бундестаге
Ангела Меркель в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Ангела Меркель в Бундестаге. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Сопредседатель фракции Левой партии в германском бундестаге Дитмар Барч предложил кандидатуру экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на роль посредника в урегулировании украинского кризиса.
Меркель возглавляла правительство ФРГ в течение 16 лет, с 2005 по 2021 год.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 29.01.2022
29 января, 17:23
Глава бывшей партии Меркель назвал две ошибки Запада в отношении России
"Она у обеих сторон конфликта обладает авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию", - сказал Барч в интервью изданиям медиагруппы Funke.
По его мнению, правительство канцлера Олафа Шольца не играет той посреднической роли, которую выполняла Меркель. В связи с этим Барч предложил нынешнему правительству страны "совместно с Францией выбрать Меркель в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 19.01.2022
19 января, 16:57
Эксперт спрогнозировал отъезд Меркель в США
 
В миреДмитрий ПесковОлаф ШольцКиевФранцияРоссияНАТОАнгела Меркель
 
 
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