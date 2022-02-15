Меркель предложили рассмотреть на роль посредника между Россией и Украиной
Немецкие "левые" предложили рассмотреть Меркель на роль посредника между Москвой и Киевом
© AP Photo / Markus SchreiberАнгела Меркель в Бундестаге
© AP Photo / Markus Schreiber
Ангела Меркель в Бундестаге. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Сопредседатель фракции Левой партии в германском бундестаге Дитмар Барч предложил кандидатуру экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель на роль посредника в урегулировании украинского кризиса.
Меркель возглавляла правительство ФРГ в течение 16 лет, с 2005 по 2021 год.
"Она у обеих сторон конфликта обладает авторитетом, необходимым для того, чтобы успокоить ситуацию", - сказал Барч в интервью изданиям медиагруппы Funke.
По его мнению, правительство канцлера Олафа Шольца не играет той посреднической роли, которую выполняла Меркель. В связи с этим Барч предложил нынешнему правительству страны "совместно с Францией выбрать Меркель в качестве возможного мирного посредника между Россией и Украиной".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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