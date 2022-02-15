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CNN: Макрон призвал Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР

CNN: Макрон призвал Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР - РИА Новости, 16.02.2022

CNN: Макрон призвал Путина не признавать независимость ДНР и ЛНР

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина не признавать независимость Донецкой и Луганской областей, передает американский телеканал CNN. РИА Новости, 16.02.2022

2022-02-15T21:51

2022-02-15T21:51

2022-02-16T00:52

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ПАРИЖ, 15 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Владимира Путина не признавать независимость Донецкой и Луганской областей, передает американский телеканал CNN.Во вторник Госдума проголосовала за проект постановления КПРФ, в котором предлагается обратиться к российскому президенту по поводу необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР.Комментируя это во время пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, Путин заявил, что будет исходить из того, чтобы сделать все для решения проблем Донбасса. В этом вопросе прежде всего следует исходить из "не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений", подчеркнул оню"Мы остаемся бдительными и просим (Путина. — Прим. ред.) не выполнять просьбу Думы", — заявил представитель Елисейского дворца, которого цитирует телеканал.Парламентарии от КПРФ 19 января представили проект обращения к президенту России о признании республик Донбасса в качестве независимых государств и скорейшем проведении переговоров с их руководством для создания правовой основы межгосударственных отношений и регулирования всех аспектов сотрудничества и взаимопомощи.Четырнадцатого февраля депутаты от "Единой России" внесли в Госдуму документ постановления о консультации с МИД по проекту постановления КПРФ.По словам Володина, Вашингтон нагнетает напряженность, вместе с европейскими странами поставляет на Украину вооружение, Киев не выполняет минские договоренности. Все это несет угрозы и риски для жизни граждан России и соотечественников, проживающих в ДНР и ЛНР.Как сообщил накануне РИА Новости лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, ситуация на Украине тревожная и принятие на заседании Думы любого из проектов по обращению к президенту о признании ЛНР и ДНР будет шагом вперед.

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