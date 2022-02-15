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ЛНР открыла ответный огонь по украинским силовикам после гибели военного
ЛНР открыла ответный огонь по украинским силовикам после гибели военного - РИА Новости, 15.02.2022
ЛНР открыла ответный огонь по украинским силовикам после гибели военного
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики во вторник открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе после гибели... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T17:41
2022-02-15T18:01
ситуация в днр и лнр
в мире
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 15 фев янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики во вторник открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе после гибели ополченца, которого застрелил украинский снайпер, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Антон Микужис.Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли территорию республики после 18 дней тишины, погиб сотрудник оборонного ведомства республики."С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются", - сказал Микужис.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220214/voyna-1772614212.html
https://ria.ru/20220210/donbass-1772037343.html
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ситуация в днр и лнр, в мире, луганская народная республика, украина
17:41 15.02.2022 (обновлено: 18:01 15.02.2022)
 
ЛНР открыла ответный огонь по украинским силовикам после гибели военного

Народная милиция ЛНР открыла ответный огонь по украинским силовикам после гибели военного

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Боец Народной милиции ЛНР на позиции в районе поселка Славяносербск Луганской области
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ЛУГАНСК, 15 фев янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики во вторник открыла ответный огонь по позициям украинских силовиков в Донбассе после гибели ополченца, которого застрелил украинский снайпер, заявил журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Антон Микужис.
Ранее в Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли территорию республики после 18 дней тишины, погиб сотрудник оборонного ведомства республики.
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"С целью защиты гражданского населения и во избежание новых потерь в рядах Народной милиции наши защитники были вынуждены открыть огонь. Точные данные о потерях противника устанавливаются", - сказал Микужис.
Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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