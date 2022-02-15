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Украинские пилоты массово увольняются из ВВС страны
Forbes: украинские военные летчики массово увольняются из ВВС - РИА Новости, 15.02.2022
Украинские пилоты массово увольняются из ВВС страны
Украинские пилоты массово уходят из Военно-воздушных сил республики из-за низкой зарплаты и излишней бюрократии, пишет обозреватель американской газеты Forbes... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T18:37
2022-02-15T19:43
в мире
сергей лавров
сергей нарышкин
россия
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские пилоты массово уходят из Военно-воздушных сил республики из-за низкой зарплаты и излишней бюрократии, пишет обозреватель американской газеты Forbes Дэвид Экс.Как напомнил колумнист, МиГ-29 — один из самых многочисленных истребителей ВВС страны. По его оценке, у Киева от 37 до 70 таких машин на вооружении, но они вряд ли смогли бы что-то противопоставить ВКС России в случае гипотетического столкновения."Однако стареющие "МиГи", наверное, не самая большая проблема Украины. Нехватка пилотов у Вооруженных сил государства может приковать к земле многие самолеты", — отметил автор.По словам Экса, 70 человек уволились из ВВС в 2019-2020 годах, в 2021-м пять летчиков отказались продлевать контракт. Они пожаловались на невысокий заработок, бумажную волокиту и плохое обучение военному делу, говорится в статье.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали публиковать сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве неоднократно опровергали эти публикации. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
https://ria.ru/20220215/osoznanie-1772930368.html
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в мире, сергей лавров, сергей нарышкин, россия, воздушно-космические силы россии, украина, ввс украины, вооруженные силы украины
18:37 15.02.2022 (обновлено: 19:43 15.02.2022)
 
Forbes: украинские военные летчики массово увольняются из ВВС

Forbes: украинские военные летчики массово увольняются из ВВС из-за низких зарплат

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель Миг-29 ВВС Украины на авиабазе под Киевом. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Украинские пилоты массово уходят из Военно-воздушных сил республики из-за низкой зарплаты и излишней бюрократии, пишет обозреватель американской газеты Forbes Дэвид Экс.
Как напомнил колумнист, МиГ-29 — один из самых многочисленных истребителей ВВС страны. По его оценке, у Киева от 37 до 70 таких машин на вооружении, но они вряд ли смогли бы что-то противопоставить ВКС России в случае гипотетического столкновения.
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"Мы идиоты". Британцы осознали, что "вторжения" России на Украину не будет
"Однако стареющие "МиГи", наверное, не самая большая проблема Украины. Нехватка пилотов у Вооруженных сил государства может приковать к земле многие самолеты", — отметил автор.
По словам Экса, 70 человек уволились из ВВС в 2019-2020 годах, в 2021-м пять летчиков отказались продлевать контракт. Они пожаловались на невысокий заработок, бумажную волокиту и плохое обучение военному делу, говорится в статье.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали публиковать сообщения о подготовке Россией "наступления" на Украину. В Москве неоднократно опровергали эти публикации. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал вбросы о "вторжении" злонамеренной пропагандой Госдепа США. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу.
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В миреСергей ЛавровСергей НарышкинРоссияВоздушно-космические силы РоссииУкраинаВВС УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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