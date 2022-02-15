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Правительство утвердило план проведения лесоустройства
Правительство утвердило план проведения лесоустройства - РИА Новости, 15.02.2022
Правительство утвердило план проведения лесоустройства
Правительство России утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:44
2022-02-15T10:48
россия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
экономика
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства. Планирование лесоустроительных работ в России станет прозрачнее благодаря новому порядку, утвержденному постановлением правительства в развитие принятых летом 2021 года изменений в Лесной кодекс РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что план предполагает двухуровневую систему подготовки. На первом этапе предложения по включению в перечень участков формируются в регионах. На втором - составляется единый федеральный план проведения лесоустройства, который рассчитан на 10 лет. Ознакомиться с планом можно на сайте Рослесхоза."Таким образом, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по освоению лесных ресурсов, а расходование бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным. План предполагается актуализировать ежегодно", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211214/lesoustroystvo-1763666975.html
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россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), экономика
10:44 15.02.2022 (обновлено: 10:48 15.02.2022)
 
Правительство утвердило план проведения лесоустройства

Правительство утвердило порядок подготовки и утверждения плана проведения лесоустройства

© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкЗима в Карелии
Зима в Карелии - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства. Планирование лесоустроительных работ в России станет прозрачнее благодаря новому порядку, утвержденному постановлением правительства в развитие принятых летом 2021 года изменений в Лесной кодекс РФ", - говорится в сообщении.
Лес - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря 2021, 14:52Архангельская область
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Отмечается, что план предполагает двухуровневую систему подготовки. На первом этапе предложения по включению в перечень участков формируются в регионах. На втором - составляется единый федеральный план проведения лесоустройства, который рассчитан на 10 лет. Ознакомиться с планом можно на сайте Рослесхоза.
"Таким образом, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по освоению лесных ресурсов, а расходование бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным. План предполагается актуализировать ежегодно", - говорится в сообщении.
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