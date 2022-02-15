10:44 15.02.2022 (обновлено: 10:48 15.02.2022)
Правительство утвердило план проведения лесоустройства
Правительство утвердило порядок подготовки и утверждения плана проведения лесоустройства
Зима в Карелии. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства, сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства. Планирование лесоустроительных работ в России станет прозрачнее благодаря новому порядку, утвержденному постановлением правительства в развитие принятых летом 2021 года изменений в Лесной кодекс РФ", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что план предполагает двухуровневую систему подготовки. На первом этапе предложения по включению в перечень участков формируются в регионах. На втором - составляется единый федеральный план проведения лесоустройства, который рассчитан на 10 лет. Ознакомиться с планом можно на сайте Рослесхоза.
"Таким образом, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по освоению лесных ресурсов, а расходование бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным. План предполагается актуализировать ежегодно", - говорится в сообщении.
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