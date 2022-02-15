https://ria.ru/20220215/lesoutroystvo-1772851081.html

Правительство утвердило план проведения лесоустройства

Правительство утвердило план проведения лесоустройства - РИА Новости, 15.02.2022

Правительство утвердило план проведения лесоустройства

Правительство России утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:44

2022-02-15T10:44

2022-02-15T10:48

россия

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

экономика

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Правительство России утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства, сообщает пресс-служба кабмина."Правительство утвердило порядок подготовки и утверждения единого федерального плана проведения лесоустройства. Планирование лесоустроительных работ в России станет прозрачнее благодаря новому порядку, утвержденному постановлением правительства в развитие принятых летом 2021 года изменений в Лесной кодекс РФ", - говорится в сообщении.Отмечается, что план предполагает двухуровневую систему подготовки. На первом этапе предложения по включению в перечень участков формируются в регионах. На втором - составляется единый федеральный план проведения лесоустройства, который рассчитан на 10 лет. Ознакомиться с планом можно на сайте Рослесхоза."Таким образом, регионы и лесопользователи получат понятную картину планов государства по освоению лесных ресурсов, а расходование бюджетных средств на лесоустройство станет более прозрачным и эффективным. План предполагается актуализировать ежегодно", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211214/lesoustroystvo-1763666975.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200930/putin-1577985026.html

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россия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), экономика