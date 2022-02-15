https://ria.ru/20220215/lavrov-1772990448.html
Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики
Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:26
2022-02-15T19:26
2022-02-15T19:51
россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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нато
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики."С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты Путин и Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности",- заявили в МИД РФ.Как отмечается, в ходе беседы Лавров призвал США и их союзников "к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности".
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, сша, нато
19:26 15.02.2022 (обновлено: 19:51 15.02.2022)
Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики
Глава МИД Лавров в разговоре с Блинкеном заявил о недопустимости агрессивной риторики