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Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики
Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики
Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T19:26
2022-02-15T19:51
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
энтони блинкен
сша
нато
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики."С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты Путин и Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности",- заявили в МИД РФ.Как отмечается, в ходе беседы Лавров призвал США и их союзников "к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности".
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россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, сша, нато
19:26 15.02.2022 (обновлено: 19:51 15.02.2022)
 
Лавров заявил о недопустимости агрессивной риторики

Глава МИД Лавров в разговоре с Блинкеном заявил о недопустимости агрессивной риторики

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном отметил недопустимость агрессивной риторики.
"Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
"С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты Путин и Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности",- заявили в МИД РФ.
Как отмечается, в ходе беседы Лавров призвал США и их союзников "к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 20:44
Лавров призвал Блинкена принудить Киев к выполнению Минских соглашений
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровЭнтони БлинкенСШАНАТО
 
 
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