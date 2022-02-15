https://ria.ru/20220215/lavrov-1772912759.html
Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо
Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо
Россия на своей территории будет делать то, что ей надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя критику со стороны западных стран военных учений РФ и... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:37
2022-02-15T14:37
2022-02-15T14:37
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия на своей территории будет делать то, что ей надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя критику со стороны западных стран военных учений РФ и Белоруссии."Но подчеркну, что мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау."Мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы и обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать. И с русофобией надо заканчивать", - добавил министр.
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россия, мид польши, обсе, в мире
Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо
Глава МИД Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо