https://ria.ru/20220215/lavrov-1772912759.html

Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо

Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо - РИА Новости, 15.02.2022

Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо

Россия на своей территории будет делать то, что ей надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя критику со стороны западных стран военных учений РФ и... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:37

2022-02-15T14:37

2022-02-15T14:37

россия

мид польши

обсе

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768443216_0:0:2913:1639_1920x0_80_0_0_2cde13a53b8363dab587fc8487c49953.jpg

МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия на своей территории будет делать то, что ей надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя критику со стороны западных стран военных учений РФ и Белоруссии."Но подчеркну, что мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау."Мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы и обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать. И с русофобией надо заканчивать", - добавил министр.

https://radiosputnik.ria.ru/20220215/peskov-1772909475.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, мид польши, обсе, в мире