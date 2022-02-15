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Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо
Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо
Россия на своей территории будет делать то, что ей надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя критику со стороны западных стран военных учений РФ и... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:37
2022-02-15T14:37
россия
мид польши
обсе
в мире
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия на своей территории будет делать то, что ей надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя критику со стороны западных стран военных учений РФ и Белоруссии."Но подчеркну, что мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау."Мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы и обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать. И с русофобией надо заканчивать", - добавил министр.
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россия, мид польши, обсе, в мире
14:37 15.02.2022
 
Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо

Глава МИД Лавров о российских учениях: на своей территории будем делать, что нам надо

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Россия на своей территории будет делать то, что ей надо, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя критику со стороны западных стран военных учений РФ и Белоруссии.
"Но подчеркну, что мы на своей территории будем делать то, что нам надо, что мы считаем необходимым для своей безопасности", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
"Мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы и обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать. И с русофобией надо заканчивать", - добавил министр.
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
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