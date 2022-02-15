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Лавров раскритиковал заявления о нападении на Украину
Лавров раскритиковал заявления о нападении на Украину - РИА Новости, 15.02.2022
Лавров раскритиковал заявления о нападении на Украину
Разговоры о том, что российско-белорусские учения затеяны для "вторжения" на Украину - спекуляции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:28
2022-02-15T14:28
2022-02-15T14:28
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Разговоры о том, что российско-белорусские учения затеяны для "вторжения" на Украину - спекуляции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Все уже много раз было сказано. Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны для того, чтобы "напасть" с севера на Украину, "захватить" Киев - там же все эти сценарии, совершенно параноидальные публиковались многократно, причем солидными СМИ, к сожалению, но, видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, давлела и над средствами массовой информации", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
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в мире, киев, украина, мид польши, ситуация в днр и лнр
Лавров раскритиковал заявления о нападении на Украину
Глава МИД Лавров назвал разговоры об учениях ради нападения на Украину спекуляциями