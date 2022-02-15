https://ria.ru/20220215/lavrov-1772904604.html

Россия скоро передаст ответ на письма по безопасности, заявил Лавров

Россия скоро передаст ответ на письма по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022

Россия скоро передаст ответ на письма по безопасности, заявил Лавров

Ответы России на письма США и НАТО по вопросу о гарантиях безопасности будут в ближайшее время переданы в Вашингтон и Брюссель, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T14:01

2022-02-15T14:01

2022-02-15T14:01

мид польши

в мире

сергей лавров

збигнев рау

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ответы России на письма США и НАТО по вопросу о гарантиях безопасности будут в ближайшее время переданы в Вашингтон и Брюссель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.

https://ria.ru/20220215/otvet-1772837028.html

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2022

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мид польши, в мире, сергей лавров, збигнев рау