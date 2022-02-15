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Россия скоро передаст ответ на письма по безопасности, заявил Лавров
Россия скоро передаст ответ на письма по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 15.02.2022
Россия скоро передаст ответ на письма по безопасности, заявил Лавров
Ответы России на письма США и НАТО по вопросу о гарантиях безопасности будут в ближайшее время переданы в Вашингтон и Брюссель, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T14:01
2022-02-15T14:01
мид польши
в мире
сергей лавров
збигнев рау
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ответы России на письма США и НАТО по вопросу о гарантиях безопасности будут в ближайшее время переданы в Вашингтон и Брюссель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
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мид польши, в мире, сергей лавров, збигнев рау
14:01 15.02.2022
 
Россия скоро передаст ответ на письма по безопасности, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: Россия скоро передаст ответ на письма США и НАТО по безопасности

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Ответы России на письма США и НАТО по вопросу о гарантиях безопасности будут в ближайшее время переданы в Вашингтон и Брюссель, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
Вчера, 09:25
В МИД назвали ситуацию с ответом Запада на письмо Лаврова анекдотичной
 
МИД ПольшиВ миреСергей ЛавровЗбигнев Рау
 
 
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