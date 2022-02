https://ria.ru/20220215/laureat-1773017263.html

VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards

VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards - РИА Новости, 15.02.2022

VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards

Проект в формате виртуальной реальности РИА Новости "Нюрнберг. VRдикт народов" стал лауреатом премии Digital Communications Awards – 2022. На торжественной... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T23:12

2022-02-15T23:12

2022-02-15T23:18

общество

россия сегодня

россия

новости агентства

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773016888_0:0:1183:666_1920x0_80_0_0_2624924accccb31b20c3d6d9b11a7e21.jpg

МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Проект в формате виртуальной реальности РИА Новости "Нюрнберг. VRдикт народов" стал лауреатом премии Digital Communications Awards – 2022. На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник в конгресс-центре "Технополис Москва", награду в номинации "Digital-проекты и стратегии. Самое новаторское контент-решение" от имени агентства принял редактор Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" и сценарист проекта Артём Буфтяк.Кроме того, в номинации "Digital-медиа&инструменты. Интерактивный контент" диплом получил проект медиагруппы Voice of the Victory ("Голос Победы"). Проект "Нюрнберг. VRдикт народов" стал совместной работой РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ имени Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего рейха. Проект не только активно продвигается для показа в российских музеях, VR-клубах, школах и ВУЗах; но и переведен на английский и китайский языки для возможности продвижения за рубежом, где потребность в качественном и исторически верном контенте об итогах Второй мировой войны также существует. На всех платформах возможность просмотра проекта – полностью бесплатная. Это сделано для упрощения доступа образовательных, просветительских и волонтерских организаций к нашему контенту и максимального его распространения.Проект Voice of the Victory ("Голос Победы") рассказывает об основных вехах Великой Отечественной войны через аудиозаписи обращений главного "голоса" Всесоюзного радио — диктора Юрия Левитана. Опубликован на сайте Международного информационного агентства Sputnik International, входящего в медиагруппу "Россия сегодня". Спецпроект, посвящённый столь значимой теме для российской истории, привлёк внимание не только аудитории сайта Sputnik International, набрав более пяти тысяч просмотров, но и международного профессионального сообщества. В январе 2022 года он попал в шорт-лист FIPP Journalism Award 2021 — крупного международного конкурса, который создан для продвижения лучших материалов в формате новых медиа.Премия Digital Communications Awards вручается в России с 2013 года за достижения в области цифровых коммуникаций и их использования для продвижения продуктов и услуг. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и издательский дом "МедиаБизнес" при поддержке журнала "Новости СМИ".РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия сегодня, россия, новости агентства