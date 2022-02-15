Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/laureat-1773017263.html
VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards - РИА Новости, 15.02.2022
VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Проект в формате виртуальной реальности РИА Новости "Нюрнберг. VRдикт народов" стал лауреатом премии Digital Communications Awards – 2022. На торжественной... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T23:12
2022-02-15T23:18
общество
россия сегодня
россия
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773016888_0:0:1183:666_1920x0_80_0_0_2624924accccb31b20c3d6d9b11a7e21.jpg
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Проект в формате виртуальной реальности РИА Новости "Нюрнберг. VRдикт народов" стал лауреатом премии Digital Communications Awards – 2022. На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник в конгресс-центре "Технополис Москва", награду в номинации "Digital-проекты и стратегии. Самое новаторское контент-решение" от имени агентства принял редактор Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" и сценарист проекта Артём Буфтяк.Кроме того, в номинации "Digital-медиа&amp;инструменты. Интерактивный контент" диплом получил проект медиагруппы Voice of the Victory ("Голос Победы"). Проект "Нюрнберг. VRдикт народов" стал совместной работой РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ имени Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего рейха. Проект не только активно продвигается для показа в российских музеях, VR-клубах, школах и ВУЗах; но и переведен на английский и китайский языки для возможности продвижения за рубежом, где потребность в качественном и исторически верном контенте об итогах Второй мировой войны также существует. На всех платформах возможность просмотра проекта – полностью бесплатная. Это сделано для упрощения доступа образовательных, просветительских и волонтерских организаций к нашему контенту и максимального его распространения.Проект Voice of the Victory ("Голос Победы") рассказывает об основных вехах Великой Отечественной войны через аудиозаписи обращений главного "голоса" Всесоюзного радио — диктора Юрия Левитана. Опубликован на сайте Международного информационного агентства Sputnik International, входящего в медиагруппу "Россия сегодня". Спецпроект, посвящённый столь значимой теме для российской истории, привлёк внимание не только аудитории сайта Sputnik International, набрав более пяти тысяч просмотров, но и международного профессионального сообщества. В январе 2022 года он попал в шорт-лист FIPP Journalism Award 2021 — крупного международного конкурса, который создан для продвижения лучших материалов в формате новых медиа.Премия Digital Communications Awards вручается в России с 2013 года за достижения в области цифровых коммуникаций и их использования для продвижения продуктов и услуг. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и издательский дом "МедиаБизнес" при поддержке журнала "Новости СМИ".РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1773016888_8:0:1183:881_1920x0_80_0_0_095a65a2ad003922571c75f576cf4941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия сегодня, россия, новости агентства
23:12 15.02.2022 (обновлено: 23:18 15.02.2022)
 

VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards

© РИА НовостиВыпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Выпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Проект в формате виртуальной реальности РИА Новости "Нюрнберг. VRдикт народов" стал лауреатом премии Digital Communications Awards – 2022. На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник в конгресс-центре "Технополис Москва", награду в номинации "Digital-проекты и стратегии. Самое новаторское контент-решение" от имени агентства принял редактор Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" и сценарист проекта Артём Буфтяк.
Кроме того, в номинации "Digital-медиа&инструменты. Интерактивный контент" диплом получил проект медиагруппы Voice of the Victory ("Голос Победы").
© РИА НовостиВыпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Выпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости
Выпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Проект "Нюрнберг. VRдикт народов" стал совместной работой РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ имени Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего рейха. Проект не только активно продвигается для показа в российских музеях, VR-клубах, школах и ВУЗах; но и переведен на английский и китайский языки для возможности продвижения за рубежом, где потребность в качественном и исторически верном контенте об итогах Второй мировой войны также существует. На всех платформах возможность просмотра проекта – полностью бесплатная. Это сделано для упрощения доступа образовательных, просветительских и волонтерских организаций к нашему контенту и максимального его распространения.
Проект Voice of the Victory ("Голос Победы") рассказывает об основных вехах Великой Отечественной войны через аудиозаписи обращений главного "голоса" Всесоюзного радио — диктора Юрия Левитана. Опубликован на сайте Международного информационного агентства Sputnik International, входящего в медиагруппу "Россия сегодня". Спецпроект, посвящённый столь значимой теме для российской истории, привлёк внимание не только аудитории сайта Sputnik International, набрав более пяти тысяч просмотров, но и международного профессионального сообщества. В январе 2022 года он попал в шорт-лист FIPP Journalism Award 2021 — крупного международного конкурса, который создан для продвижения лучших материалов в формате новых медиа.
© РИА НовостиВыпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Выпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости
Выпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Премия Digital Communications Awards вручается в России с 2013 года за достижения в области цифровых коммуникаций и их использования для продвижения продуктов и услуг. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и издательский дом "МедиаБизнес" при поддержке журнала "Новости СМИ".
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
 
ОбществоРоссия сегодняРоссияНовости агентства
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала