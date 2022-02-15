23:12 15.02.2022 (обновлено: 23:18 15.02.2022)
VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Проект в формате виртуальной реальности РИА Новости "Нюрнберг. VRдикт народов" стал лауреатом премии Digital Communications Awards – 2022. На торжественной церемонии, состоявшейся во вторник в конгресс-центре "Технополис Москва", награду в номинации "Digital-проекты и стратегии. Самое новаторское контент-решение" от имени агентства принял редактор Дирекции новых медиа медиагруппы "Россия сегодня" и сценарист проекта Артём Буфтяк.
Кроме того, в номинации "Digital-медиа&инструменты. Интерактивный контент" диплом получил проект медиагруппы Voice of the Victory ("Голос Победы").
Выпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Проект "Нюрнберг. VRдикт народов" стал совместной работой РИА Новости, ученых-историков и актеров МХАТ имени Горького при поддержке Российского военно-исторического общества. VR-история построена в жанре документального детектива, внутри которого пользователь должен найти доказательства и обосновать обвинения главным ответчикам трибунала – нацистским преступникам, лидерам Третьего рейха. Проект не только активно продвигается для показа в российских музеях, VR-клубах, школах и ВУЗах; но и переведен на английский и китайский языки для возможности продвижения за рубежом, где потребность в качественном и исторически верном контенте об итогах Второй мировой войны также существует. На всех платформах возможность просмотра проекта – полностью бесплатная. Это сделано для упрощения доступа образовательных, просветительских и волонтерских организаций к нашему контенту и максимального его распространения.
Проект Voice of the Victory ("Голос Победы") рассказывает об основных вехах Великой Отечественной войны через аудиозаписи обращений главного "голоса" Всесоюзного радио — диктора Юрия Левитана. Опубликован на сайте Международного информационного агентства Sputnik International, входящего в медиагруппу "Россия сегодня". Спецпроект, посвящённый столь значимой теме для российской истории, привлёк внимание не только аудитории сайта Sputnik International, набрав более пяти тысяч просмотров, но и международного профессионального сообщества. В январе 2022 года он попал в шорт-лист FIPP Journalism Award 2021 — крупного международного конкурса, который создан для продвижения лучших материалов в формате новых медиа.
Выпуск_VR-проект РИА Новости стал лауреатом Digital Communications Awards
Премия Digital Communications Awards вручается в России с 2013 года за достижения в области цифровых коммуникаций и их использования для продвижения продуктов и услуг. Организаторами премии являются Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и издательский дом "МедиаБизнес" при поддержке журнала "Новости СМИ".
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 120 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях Facebook, Twitter, Вконтакте, Одноклассники, Instagram и Youtube превышает 10 млн подписчиков.
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