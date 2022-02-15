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Официальный курс евро на среду снизился на 58 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 58 копеек - РИА Новости, 15.02.2022
Официальный курс евро на среду снизился на 58 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 57,95 копейки - до 86,2656 рубля, курс доллара - на 41,02 копейки, до 76,166 рубля,... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:31
2022-02-15T13:31
2022-02-15T13:31
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 57,95 копейки - до 86,2656 рубля, курс доллара - на 41,02 копейки, до 76,166 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 48,64 копейки, составив 80,7108 рубля.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), рубль, доллар, евро, динамика курсов валют
Официальный курс евро на среду снизился на 58 копеек
Официальный курс евро на среду снизился на 57,95 копейки, до 86,27 рубля