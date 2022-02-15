https://ria.ru/20220215/krym-1772928843.html

В бундестаге указали на историческую принадлежность Крыма России

В бундестаге указали на историческую принадлежность Крыма России - РИА Новости, 15.02.2022

В бундестаге указали на историческую принадлежность Крыма России

Депутат германского бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернд Бауманн заявил, что Крым исторически - российская территория. РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T15:40

2022-02-15T15:40

2022-02-15T15:40

в мире

тино крупалла

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бундестаг германии

альтернатива для германии (партия)

республика крым

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БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Депутат германского бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернд Бауманн заявил, что Крым исторически - российская территория."Крым фактически в (составе) России", - сказал Бауманн на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге."Исторически Украина принадлежит России... Не Украина, а Крым, прошу прощения", - отметил политик, рассмеявшись над своей оговоркой.Лидер "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла на прошлой неделе также заявил, что воссоединение Крыма и РФ - это "факт, к которому надо привыкнуть". Политик отметил, что в Крыму было проведено голосование и население "ясно" высказалось за воссоединение полуострова с Россией. При этом Крупалла назвал это "аннексией".

https://ria.ru/20220215/krym-1772837900.html

россия

украина

германия

республика крым

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в мире, тино крупалла, россия, украина, германия, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия), республика крым