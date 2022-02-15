https://ria.ru/20220215/krym-1772928843.html
В бундестаге указали на историческую принадлежность Крыма России
В бундестаге указали на историческую принадлежность Крыма России - РИА Новости, 15.02.2022
В бундестаге указали на историческую принадлежность Крыма России
Депутат германского бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернд Бауманн заявил, что Крым исторически - российская территория. РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T15:40
2022-02-15T15:40
2022-02-15T15:40
в мире
тино крупалла
россия
украина
германия
бундестаг германии
альтернатива для германии (партия)
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 15 фев - РИА Новости. Депутат германского бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Бернд Бауманн заявил, что Крым исторически - российская территория."Крым фактически в (составе) России", - сказал Бауманн на пресс-конференции, которая транслировалась в YouTube-канале фракции АдГ в бундестаге."Исторически Украина принадлежит России... Не Украина, а Крым, прошу прощения", - отметил политик, рассмеявшись над своей оговоркой.Лидер "Альтернативы для Германии" Тино Крупалла на прошлой неделе также заявил, что воссоединение Крыма и РФ - это "факт, к которому надо привыкнуть". Политик отметил, что в Крыму было проведено голосование и население "ясно" высказалось за воссоединение полуострова с Россией. При этом Крупалла назвал это "аннексией".
https://ria.ru/20220215/krym-1772837900.html
россия
украина
германия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тино крупалла, россия, украина, германия, бундестаг германии, альтернатива для германии (партия), республика крым
В бундестаге указали на историческую принадлежность Крыма России
Депутат бундестага Бауманн указал на историческую принадлежность Крыма России