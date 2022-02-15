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В Крыму назвали девиз празднования годовщины воссоединения с Россией
В Крыму назвали девиз празднования годовщины воссоединения с Россией - РИА Новости, 15.02.2022
В Крыму назвали девиз празднования годовщины воссоединения с Россией
Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – вместе навсегда", сообщил РИА Новости советник главы республики по... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T08:42
2022-02-15T08:42
владимир путин
россия
севастополь
киев
оон
общество
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – вместе навсегда", сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."Девиз восьмой годовщины крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией - "Крымская весна – вместе навсегда", - сказал Крючков.По его словам, девиз нанесен на официальный праздничный логотип, который представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20220211/krym-1772244927.html
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россия
севастополь
киев
республика крым
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владимир путин, россия, севастополь, киев, оон, общество, республика крым
08:42 15.02.2022
 
В Крыму назвали девиз празднования годовщины воссоединения с Россией

В Крыму назвали девиз празднования восьмой годовщины воссоединения с Россией

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПразднование 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
Празднование 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Празднование 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – вместе навсегда", сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Девиз восьмой годовщины крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией - "Крымская весна – вместе навсегда", - сказал Крючков.
Надпись Крым Россия навсегда - РИА Новости, 1920, 11.02.2022
11 февраля, 12:04
Оппозиция в Германии назвала воссоединение Крыма с Россией фактом
По его словам, девиз нанесен на официальный праздничный логотип, который представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 18:33
Аксенов объяснил Раде, почему Крым присоединился к России
 
Владимир ПутинРоссияСевастопольКиевООНОбществоРеспублика Крым
 
 
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