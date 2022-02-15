https://ria.ru/20220215/krym-1772832496.html

В Крыму назвали девиз празднования годовщины воссоединения с Россией

В Крыму назвали девиз празднования годовщины воссоединения с Россией - РИА Новости, 15.02.2022

В Крыму назвали девиз празднования годовщины воссоединения с Россией

Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – вместе навсегда", сообщил РИА Новости советник главы республики по... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T08:42

2022-02-15T08:42

2022-02-15T08:42

владимир путин

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севастополь

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – вместе навсегда", сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков."Девиз восьмой годовщины крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией - "Крымская весна – вместе навсегда", - сказал Крючков.По его словам, девиз нанесен на официальный праздничный логотип, который представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220211/krym-1772244927.html

https://ria.ru/20220201/krym-1770545066.html

россия

севастополь

киев

республика крым

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владимир путин, россия, севастополь, киев, оон, общество, республика крым