В Крыму назвали девиз празднования годовщины воссоединения с Россией
В Крыму назвали девиз празднования восьмой годовщины воссоединения с Россией
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПразднование 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией
Празднование 7-й годовщины воссоединения Крыма с Россией. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев – РИА Новости. Восьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией пройдет под девизом "Крымская весна – вместе навсегда", сообщил РИА Новости советник главы республики по информационной политике Олег Крючков.
"Девиз восьмой годовщины крымского референдума и воссоединения Крыма с Россией - "Крымская весна – вместе навсегда", - сказал Крючков.
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По его словам, девиз нанесен на официальный праздничный логотип, который представляет собой контур карты Крыма, окрашенный в цвета государственного флага Российской Федерации.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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