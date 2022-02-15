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При крушении судна у берегов Канады погибли не менее четырех человек
При крушении судна у берегов Канады погибли не менее четырех человек - РИА Новости, 15.02.2022
При крушении судна у берегов Канады погибли не менее четырех человек
В результате крушения испанского рыболовного судна у берегов Канады погибли как минимум 4 человека, их тела были обнаружены в этом районе, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T16:33
2022-02-15T17:20
в мире
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МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. В результате крушения испанского рыболовного судна у берегов Канады погибли как минимум 4 человека, их тела были обнаружены в этом районе, сообщили РИА Новости в службе спасения на море Испании.Там уточнили, что на борту рыболовного судна Villa de Pitanxo под испанским флагом, которое затонуло в 450 километрах от острова Терранова (Канада), находились 24 человека, в том числе 16 испанцев, пять перуанцев, трое граждан Ганы.На месте были найдены спасательные шлюпки, две из них пустые, в третьей находились три моряка в состоянии гипотермического шока."Были обнаружены три человека живыми, а также четыре тела", - сообщили РИА Новости в службе спасения на море Испании. Спасательно-поисковая операция продолжается. В районе крайне сложные метеоусловия - сильные порывы ветра, высокие волны и плохая видимость.
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в мире, испания, канада, перу, гана
16:33 15.02.2022 (обновлено: 17:20 15.02.2022)
 
При крушении судна у берегов Канады погибли не менее четырех человек

При крушении судна Villa de Pitanxo у берегов Канады погибли не менее четырех человек

© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкПоиски пропавшего судна в море
Поиски пропавшего судна в море - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / пресс-служба МЧС РФ
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МАДРИД, 15 фев - РИА Новости. В результате крушения испанского рыболовного судна у берегов Канады погибли как минимум 4 человека, их тела были обнаружены в этом районе, сообщили РИА Новости в службе спасения на море Испании.
Там уточнили, что на борту рыболовного судна Villa de Pitanxo под испанским флагом, которое затонуло в 450 километрах от острова Терранова (Канада), находились 24 человека, в том числе 16 испанцев, пять перуанцев, трое граждан Ганы.
На месте были найдены спасательные шлюпки, две из них пустые, в третьей находились три моряка в состоянии гипотермического шока.
"Были обнаружены три человека живыми, а также четыре тела", - сообщили РИА Новости в службе спасения на море Испании. Спасательно-поисковая операция продолжается. В районе крайне сложные метеоусловия - сильные порывы ветра, высокие волны и плохая видимость.
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