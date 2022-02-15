https://ria.ru/20220215/kriptovalyuta-1772820654.html

Сбербанк призвал быстрее принять регулирование крипторынка в России

Сбербанк призвал быстрее принять регулирование крипторынка в России - РИА Новости, 15.02.2022

Сбербанк призвал быстрее принять регулирование крипторынка в России

Сбербанк разделяет позицию правительства о необходимости регулирования, а не запрета криптовалют в России и призывает как можно скорее принять соответствующее... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T03:40

2022-02-15T03:40

2022-02-15T03:40

экономика

технологии

дмитрий чернышенко

россия

центральный банк рф (цб рф)

сбербанк россии

москва

криптовалюта

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Сбербанк разделяет позицию правительства о необходимости регулирования, а не запрета криптовалют в России и призывает как можно скорее принять соответствующее регулирование, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.В январе текущего года ЦБ РФ опубликовал доклад, где предложил запретить майнинг криптовалют на территории России, использование инфраструктуры российского финансового рынка для любых операций с ними, а также вложение финансовыми организациями средств в криптовалюты и связанные с ними инструменты. В то же время вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил дорожную карту для рынка криптовалют, которая предусматривает их регулирование, а не запрет и, в частности, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения и возможное "приземление" криптоплощадок в России.При этом Сбербанк разделяет опасения Банка России относительно допуска на этот рынок неквалифицированных инвесторов. "Необходимо предусмотреть механизмы квалификации и подготовки инвесторов. Но котировки криптовалют являются общепризнанным фактом, рынок уже сформировался. Поэтому нам нужно как можно скорее обеспечить эти механизмы и ввести правильное регулирование, а не запрещать хождение криптовалют", — подчеркнул замглавы Сбербанка.По словам Попова, попытки запретить хождение различных финансовых инструментов уже предпринимались, однако это не останавливало желающих их приобрести. "В Советском Союзе доллар тоже запрещали, но он существовал вне зависимости от регуляторов. Во многих странах такие вещи встречаются: что-то запрещено, но есть черный рынок, на котором курс в 10 раз отличается от официального. В итоге это все равно приводит к либерализации, установлению понятных биржевых правил", — говорит зампред правления Сбербанка.Вся необходимая инфраструктура в банковском секторе для крипторынка уже существует, в том числе брокерские счета, платформы цифровых финансовых активов. При этом майнинговая отрасль является "правильным" высокотехнологичным сектором, в который вовлечены высококвалифицированные специалисты, отметил Попов.

https://ria.ru/20220214/finansy-1772650668.html

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экономика, технологии, дмитрий чернышенко, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, москва, криптовалюта, анатолий попов