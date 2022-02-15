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Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо
Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо - РИА Новости, 15.02.2022
Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T00:57
2022-02-15T00:57
2022-02-15T01:07
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины."В целях поддержки экономической устойчивости Украины мы объявляем сегодня о том, что Канада предоставит кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов правительству Украины ", — сказал Трюдо во время пресс-конференции.Он подчеркнул, что этот кредит будет предложен в дополнение к 120 миллионам канадских долларов (примерно 94,2 миллиона долларов США), выделенным в январе.
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в мире, украина, канада, джастин трюдо, сша, ситуация в днр и лнр
00:57 15.02.2022 (обновлено: 01:07 15.02.2022)
Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо
Премьер Трюдо: Канада выделит Украине кредит в размере около 390 миллионов долларов