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Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо

Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо - РИА Новости, 15.02.2022

Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T00:57

2022-02-15T00:57

2022-02-15T01:07

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канада

джастин трюдо

сша

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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины."В целях поддержки экономической устойчивости Украины мы объявляем сегодня о том, что Канада предоставит кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов правительству Украины ", — сказал Трюдо во время пресс-конференции.Он подчеркнул, что этот кредит будет предложен в дополнение к 120 миллионам канадских долларов (примерно 94,2 миллиона долларов США), выделенным в январе.

https://ria.ru/20220215/garantii-1772813425.html

украина

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в мире, украина, канада, джастин трюдо, сша, ситуация в днр и лнр