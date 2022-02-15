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https://ria.ru/20220215/kredit-1772815927.html
Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо
Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо - РИА Новости, 15.02.2022
Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T00:57
2022-02-15T01:07
в мире
украина
канада
джастин трюдо
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины."В целях поддержки экономической устойчивости Украины мы объявляем сегодня о том, что Канада предоставит кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов правительству Украины ", — сказал Трюдо во время пресс-конференции.Он подчеркнул, что этот кредит будет предложен в дополнение к 120 миллионам канадских долларов (примерно 94,2 миллиона долларов США), выделенным в январе.
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в мире, украина, канада, джастин трюдо, сша, ситуация в днр и лнр
00:57 15.02.2022 (обновлено: 01:07 15.02.2022)
 
Канада выделит Украине кредит в 390 миллионов долларов, заявил Трюдо

Премьер Трюдо: Канада выделит Украине кредит в размере около 390 миллионов долларов

© AP Photo / Pavlo PalamarchukУкраинские военнослужащие во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова
Украинские военнослужащие во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© AP Photo / Pavlo Palamarchuk
Украинские военнослужащие во время учений по применению противотанковых ракет NLAW на Яворовском полигоне недалеко от Львова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 фев — РИА Новости. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о выделении дополнительного кредита в размере 500 миллионов канадских долларов (примерно 390 миллионов долларов США) для поддержания экономической устойчивости Украины.
"В целях поддержки экономической устойчивости Украины мы объявляем сегодня о том, что Канада предоставит кредит в размере до 500 миллионов канадских долларов правительству Украины ", — сказал Трюдо во время пресс-конференции.
Он подчеркнул, что этот кредит будет предложен в дополнение к 120 миллионам канадских долларов (примерно 94,2 миллиона долларов США), выделенным в январе.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
00:11
Белый дом подтвердил возможность предоставления кредитных гарантий Украине
 
В миреУкраинаКанадаДжастин ТрюдоСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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