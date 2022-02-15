https://ria.ru/20220215/krasnov-1772841485.html

В России заочно арестовали лидера украинского движения "М.К.У."

В России заочно арестовали лидера украинского движения "М.К.У." - РИА Новости, 15.02.2022

В России заочно арестовали лидера украинского движения "М.К.У."

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Егора Краснова - лидера радикальной неонацистской группировки с Украины "М.К.У.", сообщила РИА Новости во... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T09:54

2022-02-15T09:54

2022-02-15T10:00

следственный комитет россии (ск рф)

россия

происшествия

украина

басманный суд г. москвы

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Егора Краснова - лидера радикальной неонацистской группировки с Украины "М.К.У.", сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.ФСБ РФ последний год неоднократно сообщала о задержаниях сторонников этой группы в разных регионах России, причастных к убийствам, подготовке терактов и другим преступлениям.Краснов, по оценке российских спецслужб, был вдохновителем этих акций. СК РФ вменяет ему создание экстремистского сообщества, подстрекательство к убийствам, терактам и другим преступлениям. По мнению ФСБ, Краснов действует под покровительством украинских спецслужб."В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Булыгина.По данным суда, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ), санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного заключения.О каких именно убийствах идет речь, не уточняется. Краснов, по данным суда, объявлен в международный розыск.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ."М.К.У." - радикальная организация неонацистского толка, название расшифровывается как "Маньяки. Культ Убийц". Идеология построена на стремлении убивать людей неславяеской наружности и ведущих асоциальный образ жизни.

https://ria.ru/20220111/fsb-1767302071.html

https://ria.ru/20220210/minirovanie-1772035806.html

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следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, украина, басманный суд г. москвы, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)