https://ria.ru/20220215/krasnov-1772841485.html
В России заочно арестовали лидера украинского движения "М.К.У."
В России заочно арестовали лидера украинского движения "М.К.У." - РИА Новости, 15.02.2022
В России заочно арестовали лидера украинского движения "М.К.У."
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Егора Краснова - лидера радикальной неонацистской группировки с Украины "М.К.У.", сообщила РИА Новости во... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T09:54
2022-02-15T09:54
2022-02-15T10:00
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия
украина
басманный суд г. москвы
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Егора Краснова - лидера радикальной неонацистской группировки с Украины "М.К.У.", сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.ФСБ РФ последний год неоднократно сообщала о задержаниях сторонников этой группы в разных регионах России, причастных к убийствам, подготовке терактов и другим преступлениям.Краснов, по оценке российских спецслужб, был вдохновителем этих акций. СК РФ вменяет ему создание экстремистского сообщества, подстрекательство к убийствам, терактам и другим преступлениям. По мнению ФСБ, Краснов действует под покровительством украинских спецслужб."В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Булыгина.По данным суда, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ), санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного заключения.О каких именно убийствах идет речь, не уточняется. Краснов, по данным суда, объявлен в международный розыск.Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике, еще одного – в Ярославле. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье) и юга (Анапа) до Дальнего Востока (Чита).Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова с Украины инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ."М.К.У." - радикальная организация неонацистского толка, название расшифровывается как "Маньяки. Культ Убийц". Идеология построена на стремлении убивать людей неславяеской наружности и ведущих асоциальный образ жизни.
https://ria.ru/20220111/fsb-1767302071.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), россия, происшествия, украина, басманный суд г. москвы, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
09:54 15.02.2022 (обновлено: 10:00 15.02.2022)
В России заочно арестовали лидера украинского движения "М.К.У."
В России заочно арестовали лидера украинского движения "М.К.У." Краснова
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Егора Краснова - лидера радикальной неонацистской группировки с Украины "М.К.У.", сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь суда Кристина Булыгина.
ФСБ РФ последний год неоднократно сообщала о задержаниях сторонников этой группы в разных регионах России, причастных к убийствам, подготовке терактов и другим преступлениям.
Краснов, по оценке российских спецслужб, был вдохновителем этих акций. СК
РФ вменяет ему создание экстремистского сообщества, подстрекательство к убийствам, терактам и другим преступлениям. По мнению ФСБ
, Краснов действует под покровительством украинских спецслужб.
"В отношении гражданина Украины Егора Сергеевича Краснова судом вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Булыгина.
По данным суда, ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (часть 2 статьи 105 УК РФ), санкция которой предусматривает вплоть до пожизненного заключения.
О каких именно убийствах идет речь, не уточняется. Краснов, по данным суда, объявлен в международный розыск.
Впервые о задержании сторонников "М.К.У." в России
Федеральная служба безопасности сообщила в марте прошлого года: 13 неонацистов "взяли" в Геленджике
, еще одного – в Ярославле
. После этого спецслужба в течение года неоднократно сообщала о задержании экстремистов из этого сообщества в ряде других городов по всей России, от центра (Подмосковье
) и юга (Анапа
) до Дальнего Востока
(Чита
).
Как рассказывал на опубликованном ФСБ видео один из задержанных в Геленджике неонацистов, они получали от Егора Краснова с Украины
инструкции о подготовке терактов и отрабатывали навыки на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.
В качестве "демонстрации приверженности нацистской идеологии" члены группы сожгли копию Знамени Победы, а видеоотчет отправили на Украину. Похожее описание ФСБ приводила и при задержании других групп сторонников "М.К.У.". Как минимум один из приверженцев группировки по наущению Егора Краснова совершил два убийства, отмечали в СК РФ.
"М.К.У." - радикальная организация неонацистского толка, название расшифровывается как "Маньяки. Культ Убийц". Идеология построена на стремлении убивать людей неславяеской наружности и ведущих асоциальный образ жизни.