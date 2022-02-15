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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220215/koronavirus-1772867534.html
ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19
ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19 - РИА Новости, 15.02.2022
ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19
Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), которая изучает происхождение... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T11:46
2022-02-15T11:46
распространение коронавируса
в мире
тедрос адханом гебрейесус
ухань
хубэй
китай
воз
коронавирус в россии
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ЦЮРИХ, 15 фев - РИА Новости. Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), которая изучает происхождение SARS-CoV-2, в ближайшие недели озвучит результаты своей работы, заявил во вторник на брифинге глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге."В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели", - сказал Клюге.Он отметил, что группа работает над вопросом происхождения SARS-CoV-2, а также над специальной системой определения возникновения новых патогенов.В прошлом году гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте прошлого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20220211/koronavirus-1772178136.html
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в мире, тедрос адханом гебрейесус, ухань, хубэй, китай, воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
11:46 15.02.2022
 
ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19

Экспертная группа ВОЗ в ближайшие недели озвучит итоги изучения происхождения COVID-19

© РИА Новости / Евгений БиятовЕмкость с антигеном
Емкость с антигеном - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Емкость с антигеном. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 15 фев - РИА Новости. Сформированная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) Научно-консультативная группа по новым опасным патогенам (SAGO), которая изучает происхождение SARS-CoV-2, в ближайшие недели озвучит результаты своей работы, заявил во вторник на брифинге глава европейского отделения ВОЗ Ханс Клюге.
"В октябре прошлого года ВОЗ учредила Научно-консультативную группу по происхождению новых патогенов. Она собиралась семь раз, и мы ожидаем некоторые результаты или рекомендации в ближайшие недели", - сказал Клюге.
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Он отметил, что группа работает над вопросом происхождения SARS-CoV-2, а также над специальной системой определения возникновения новых патогенов.
В прошлом году гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил об учреждении Научно-консультативной группы по происхождению новых патогенов (SAGO), в состав которой вошли 27 человек из разных стран, в том числе из России, Великобритании, Германии, Китая, Индии и других.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
ВОЗ в марте прошлого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
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Распространение коронавирусаВ миреТедрос Адханом ГебрейесусУханьХубэйКитайВОЗКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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